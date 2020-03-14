Corona Virüsüne Karşı Karantina Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Geçtiğimiz senenin sonunda Çin’de patlak veren ve neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan Corona virüsüyle mücadele için hükûmetler, karantina kararları alıyorlar. Peki, alınan bu sert karantina kararları gerçekten işe yarıyor mu?

Çin’de ortaya çıkan ve açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, Avrupa’da ise en çok İtalya’yı etkiledi. Akdeniz ülkesi, COVID-19 vakalarıyla başa çıkabilmek için karantina kısıtlamalarını iyice sertleştirdi.

İtalya hükûmeti, virüsün daha fazla yayılmaması için kafeleri, restoranları, spor salonlarını, müzeleri, okulları ve daha birçok enstitüyü geçici olarak kapattı. Ayrıca bunlara ek olarak eczaneler ve gıda alışverişinin yapılabileceği yerler haricindeki tüm mağazalar da kapatıldı. İnsanların toplu bir şekilde bir araya geldiği etkinlikler de iptal edildi.

Çin’de virüsün etkisi azalıyor

En çok vakanın görüldüğü Çin’de virüs vakaları özellikle Wuhan’da çok büyük bir artış gösteriyordu. Çin hükûmeti, COVID-19 ile mücadele için 60 milyon insanın yaşadığı şehirde çok katı karantina önlemleri aldı. İnsanlar evlerine kapanırken otobüsler, trenler, feribotlar ve uçaklar seferlerini durdurdu. Ayrıca fabrikalar da kepenklerini kapattı.

Alınan bu sert önlemler virüs vakalarının artışını önemli ölçüde azaltarak meyvelerini vermeye başladı. Günlük tespit edilen vaka sayısı bin 600’den 36’lara kadar indi. Virüsün solunum yoluyla geçmesi, yayılım hızını bir hayli artırıyor ve gelen katı sınırlamalar, insanların birbiriyle etkileşimlerinin önüne geçerek yayılmayı yavaşlattı.

Tabii insanların eve kapatılması virüsün yayılmasının önüne geçmiş olsa da uzun bir süre boyunca evde kapalı olarak yaşamak da insanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Yapılan araştırmalara göre izole bir şekilde yaşamak travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını, bitkinliği ve konfüzyonu (patalojik düzeyde zihin bulanıklığı) tetikleyebiliyor. Tüm bunlar yetersiz gıda ve finansal kayıpla birlikte daha da kötü hale gelebiliyor.

Bu tür sorunların önüne geçmek isteyen İtalya, internet şirketlerinden ve yayıncılardan karantina altındaki insanlara ücretsiz servis sağlamalarını istedi. Ayrıca büyük bir yayıncı, 50 binden fazla dergiye ücretsiz erişim sağladı.