ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam açıkladığı OHAL kararının ardından Netflix, Stranger Things dahil birçok yapımının çekimlerini iptal etti. Netflix'in yanı sıra Warner Bros ve diğer sektörlerden de birçok şirketten aynı haberler geldi.

Netflix’in bilim kurgu / korku türündeki sevilen yapımı Stranger Things, bugüne kadar milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Netflix, önümüze sunduğu toplam 3 sezonda yer alan her bölümle birlikte dizinin gidişatını daha da merak edilecek şekilde değiştirdi.

Stranger Things’in yayınlanan son sezonu olan 3. sezonun sona ermesiyle birlikte herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. İzleyiciler, dizide sevdiğimiz karakterler hakkında birçok soru sormalarına rağmen bu soruların cevaplarını ancak 4. sezon ile birlikte alabileceklerdi. Fakat 4. sezonu izlemek için biraz daha bekleyeceğiz.

Stranger Things ve diğer tüm yapımların çekimleri iptal edildi:

Netflix, dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda Corona virüsü nedeniyle birçok yapımının çekimlerini iptal ettiğini açıkladı. Şirketin iptal ettiği diziler arasında Hawkins kasabasında yaşanan sıra dışı olayları anlatan Stranger Things de bulunuyordu.

Stranger Things ve birçok dizinin çekimlerinin tamamen durdurulacağı tarih 16 Mart olarak açıklandı. En az iki hafta sürmesi beklenen bu iptal kararını şirket, Corona virüsüne karşı önlem alınması ve ABD’li yetkililer tarafından alınan toplanma ve yolculuk gibi kısıtlamalara uyulması için aldı.

Diğer şirketlerden de aynı kararlar geldi:

ABD ve Kanada’da en az iki hafta süreyle tüm yapımlarının çekimini iptal eden Netflix’in yanı sıra benzer bir hamle de Warner Bros.’tan geldi. Warner Bros, 70’ten fazla televizyon dizisi ve filminin çekimlerini iptal etme kararı aldı. Bununla birlikte tüm TV şovları ve dizileri de ABD’de iptal edildi.ABD’de yaşanan son gelişmelerden tüm sektörler etkilendi.

ABD’nin Corona virüsü nedeniyle aldığı OHAL kararının ardından şirketler, belirlenen önlemler çerçevesinde hareket etmeye başladı. Akşam saatlerinde canlı basın açıklaması yapan Donald Trump, bahsettiğimiz önlemler dışında Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne olan birçok uçuşun yapılmamasına karar verildiğini de açıkladı.