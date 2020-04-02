Koronavirüs salgını, cosplayer'ları durduramadı. Tüm dünyadan cosplayer'lar, BreadCon 2020 adı verilen 1 Nisan etkinliğinde yine renkli ve epik kıyafetleriyle karşımıza çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edilse de, dünyanın dört bir yanından cosplayer'lar 1 Nisan'da, internet üzerinden bir etkinlik düzenleyerek birbirinden renkli fotoğraflarını yayınladı. Bununla birlikte, yapılan bu hareket, büyük organizasyonlar olmadan da herkesin yer alabileceği bir etkinlik yapılabileceğini gösterdi.

Cosplay etkinlikleri, sadece eğlence dünyasının popüler karakterlerinin kıyafetlerini sergilemek için değil, aynı zamanda insanların arkadaşlarıyla bir arada eğlenmelerini sağlamak için de düzenleniyordu. Yine de internette yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Sanal cosplay etkinliğe BreadCon 2020 adı verildi ve Instagram'da 1000'den fazla gönderi aldı.

BreadCon 2020'de insanlar ağızlarında ekmekle koşan, okula geç kalmış anime karakterlerinin kostümlerine büründü. Zaten etkinlik de adını bu trendden aldı. Ayrıca etkinliğin organizatörü gaiuscosplay, internet üzerinden bir yardım fonu kurdu ve elde edilen gelirlerin tamamının Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in COVID-19 yardım fonlarına gideceğini açıkladı.

1 Nisan cosplay etkinliğinden görüntüler: