Counter Strike 2'yi Hello Kitty evrenine taşıyan konsept [Video]

Counter-Strike 2’yi Hello Kitty ve Sanrio evreniyle buluşturan video viral oldu. Ciddi FPS oynanışı, pembe haritalar ve kalpli efektlerle absürt hale geliyor.

Sosyal medyada viral olan bir video, CS2’nin en ikonik haritası olan Dust2’yi alıştığımız halinden çok uzak bir görünüme sokuyor. Harita pembe tonlara bürünmüş, duvarlar Hello Kitty ve Sanrio karakterleriyle kaplanmış durumda.

Counter Strike Update: Valorant Collab pic.twitter.com/6HFFDk33ZS — mr (@mr) December 13, 2025

Tam teçhizatlı özel harekât askerlerinin bu aşırı sevimli ortamda çatışması, videonun en eğlenceli tarafı. Susturuculu tabancadan gerçekçi sesler yerine “çiuv çiuv” efektleri çıkıyor, vurulan düşmanlardan ise kan yerine kalpler ve parıltılar saçılıyor.

Bu tarz içerikler, CS2 mod topluluğunun yaratıcılığını net şekilde gösteriyor. Dust2 gibi ciddi ve rekabetçi bir haritanın Hello Kitty temasıyla yeniden yorumlanması, oyunun neden hâlâ internet kültürünün merkezinde yer aldığını bir kez daha kanıtlıyor.