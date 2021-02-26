Saygın Üniversitelerin Ücretsiz İngilizce Kursları Başladı

İngilizce bilmek artık akademik hayat ya da iş dünyası için değil, her alanda bir vazgeçilmez haline geldi. Dünyanın en popüler online eğitim platformlarından Coursera; saygın üniversiteler tarafından verilen bir dizi ücretsiz İngilizce kurs yayınladı.

Neredeyse kendimizi bildiğimiz andan beri İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Bazıları bu işi hemen çözüyor, bazılarımızın ise bu konu üzerinden daha fazla çabalaması gerekiyor. Yüksek ücretler ödeyerek gidebileceğiniz pek çok İngilizce kursu var ancak pandemi dönemini göz önüne alırsak online ücretsiz İngilizce kursları herkes için çok daha yararlı eğitim süreçleri olacaktır.

Online ve ücretsiz İngilizce kursları konusunda Coursera internet sitesi kullanıcılarına pek çok farklı alternatif sunuyor. Bu kurslar hem yeni başlayanlara hem de yabancı dilini daha da geliştirmek isteyenlere hitap ediyor. Sizin için hemen başlayarak dilinizi geliştirebileceğiniz en iyi online ve ücretsiz İngilizce kursları listesi hazırladık ve kursların katılımcılarına hangi konularda eğitimler sunduğunu anlattık.

Online ücretsiz İngilizce kursları:

Learn English Specialization

Just Reading and Writing English 1

English Composition I

Academic English: Writing Specialization

Tricky English Grammar

Improve Your English Communication Skills Specialization

ÖNEMLİ NOT: Listedeki kursların tüm içeriğine ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Ancak sertifikasyon için Coursera'da ücretli hesap açmanız gerekiyor. Yine de ücretisiz içeriği sebebi ile amacı sadece kendisini geliştirmek olanlar kurslara başlayabilir. Coursera'da kurslar, tıpkı üniversite dersleri gibi günlere ve saatlere planlanmış şekilde yapıldığı için listeden size en uygun kursu seçip sıkı bir şekilde takip etmeniz gerek.

Temel İngilizce eğitimi için 7 aylık kurs: Learn English Specialization

Tsinghua Üniversitesi

Learn English Specialization kursuna başlamak için önceden İngilizce bilgisine sahibi olmak zorunda değilsiniz. Haftada 1 saat, toplam 7 ayda tamamlanması önerilen kurs boyunca temel İngilizce eğitimi alacaksınız. Yeni insanlarla tanışmak, yemek yemek, günlük sohbet, hobiler üzerine sohbet gibi konularda temel İngilizce iletişim yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Kurs sonunda katılımcılar, çok daha detaylı İngilizce çalışmalar yapmak için hazır olacaklar.

Sadece okuma ve yazma üzerine 11 saatte kendinizi geliştirebilirsiniz: Just Reading and Writing English 1

Tsinghua Üniversitesi

Konuşarak bir şekilde derdimi anlatıyorum ama İngilizce okuma ve yazma olayını bir türlü çözemedim diyenler için Just Reading and Writing English 1 kursu, toplam 11 saatte tamamlanacak bir eğitim sunuyor. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden eğitimciler tarafından hazırlanan videolar sayesinde farklı konulara sahip 6 ünite üzerinden İngilizce okuma ve yazma konusunda kendinizi hiç olmadığınız kadar yetkin hissedeceksiniz.

Akademik düzeyde İngilizce metinler yazmak isteyenler varsa: English Composition I

Duke Üniversitesi

Akademik düzeyde metinler yazmak isteyenler için English Composition I kursu toplam 25 saatte tamamlanacak bir eğitim sunuyor. Eğitim boyunca metinleri analiz etmeyi, özetlemeyi, değerlendirmeyi, yazma sürecinin aşamalarını, alıntı yapma kurallarını ve yazma bilginizi nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. English Composition I kursu yalnızca İngilizce bilginizi değil aynı zamanda akademik yazarlık becerilerinizi de geliştiriyor.

Bir başka akademik yazma ve konuşma kursu: Academic English: Writing Specialization

California Üniversitesi

Academic English: Writing Specialization kursu; günlük İngilizce ile yetinemeyen, artık profesyonel ve üniversite düzeyinde İngilizce dil kullanmak isteyenlere haftada 4 saat, toplam 6 ayda tamamlanması önerilen bir eğitim sunuyor. Eğitim sonunda İngilizce kaynaklardan akademik araştırma yapmayı, akademik olarak düşünmeyi ve son olarak akademik formatta İngilizce metinler yazmayı öğrenmiş olacaksınız.

İngilizce grammer konusunda 25 saatlik kurs: Tricky English Grammar

California Üniversitesi

Anadili İngilizce olan kişilerin bile anlamakta ve kullanmakta zorlandığı bazı dil kuralları vardır. 25 saatte tamamlanacak Tricky English Grammar kursu, bu zorluklarla dolu kuralları anlamanız ve kullanmanız için gereken ipuçlarını sunuyor. Bir anda her şeyi çözecek mucizevi bir hap yok. Bu nedenle kurs boyunca bol bol pratik yapacak ve öğrendiğiniz ipuçlarını en etkili şekilde kullanmayı öğreneceksiniz.

İngilizce iletişim yetenekleri üzerine kapsamlı bir program: Improve Your English Communication Skills Specialization

Georgia Teknoloji Enstitüsü

İngilizcenizi profesyonel iş dünyasında kullanmak istiyorsanız Improve Your English Communication Skills Specialization kursu haftada 3 saat, toplam 5 ayda tamamlanması önerilen bir eğitim ile sizi iş dünyası İngilizcesine hazır hale getiriyor. Eğitim sonunda e-posta yazmak, toplantıya katılmak, mülakata katılmak, sunum yapmak gibi iş dünyasının olmazsa olmaz işlerini İngilizce olarak yapabilecek noktaya geleceksiniz.

Yeni başlayanların ya da İngilizcesini geliştirmek isteyenlerin katılabileceği online ücretsiz İngilizce kursları listeledik ve kursların katılımcılarına sunduğu eğitimden bahsettik. Eğer yeni bir dil öğrenmek ya da kendinizi bir adım daha ileri götürmek istiyorsanız listedeki kurslardan size en uygun olana hemen başvurun.