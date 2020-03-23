Bir Adam, Geçici Süreliğine 'COV1D19' Yazılı Plaka Aldı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Brandon C. isimli bir kişi, Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu'na başvurarak özel bir plaka aldı. Brandon C.'nin aldığı özel plaka son dönemlerde tüm dünyanın gündemi olan koronavirüsle ilgiliydi. Brandon "COV1D19" yazan plakasını geçici bir süreliğine kullanabilecek.

2020'nin başından beri tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs, bir süredir herkesin yaşamını derinden etkiliyor. İnsanlar, COVID-19 hastalığından korunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışırken hükümetler de bu salgının yayılma hızını kesebilmek için hastalığa karşı adeta savaş açmış durumdalar. Şimdi sizleri, koronavirüs salgınının küresel bir sorun olduğu şu günlerde yaşanan ilginç bir olaya götüreceğiz.

Özel plakalar, otomobil tutkunların her zaman ilgi gösterdikleri bir konu olmuştur. Türkiye'de insanlar, daha çok tuttukları takım, isimlerinin baş harfleri ya da kendileri için önemli olan şeylerle ilgili plakalar almaya çalışırlar. ABD'de ise bir kişi, otomobilin plakasını tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüsle ilgili olarak değiştirdi. Söz konusu şahıs artık "COV1D19" plakasına sahip.

Koronavirüs için alınan özel plaka

ABD'de araç plakası alma uygulaması, Türkiye'dekine oranla biraz farklı. İnsanlar, yaşadıkları eyaletlerin Motorlu Taşıtlar Bürosu'na başvuru yaparak özel plakalar alabiliyorlar. İşte ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Brandon C. isimli bir kişi de Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu'na başvurarak "COV1D19" plakasını kendisi adına tescilletti. Brandon, sahip olduğu plakayı aracına takıp dolaşabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Brandon C. 1986 model Ford Mustang GT'sinin olduğunu ifade ediyor. Arkadaşlarıyla otururken aklına böyle bir şey geldiğini ifade eden Brandon, Motorlu Taşıtlar Bürosu'nun bu isteği kabul etmeyeceğini düşünerek başvuru yaptığını ancak aldığı cevap karşısında şok olduğunu çünkü talebinin kabul edildiğini öğrendiğini ifade ediyor.

Brandon, aldığı özel plakayı 1986 model Ford Mustang GT'sine taktı ve bir süre boyunca da kullanabilecek. Motorlu Taşıtlar Bürosu'nun bu plaka için geçici olarak izin verdiğini dile getiren Brandon, süre sona erene dek bu özel plakayı büyük bir memnuniyetle kullanacağını ifade ediyor. Brandon'un plakasının ne kadar süreyle kullanılabilir olacağı ise bilinmiyor.