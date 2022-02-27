COVID-19'un Çıkış Kaynağına Dair Yeni Bulgular Açıklandı

Nereden geldiğine dair tartışmaların yıllardır sürdüğü COVID-19 virüsünün kökenine dair iki yeni araştırma yapıldı. Araştırmalarda, virüsün kökeninin çok net bir şekilde Wuhan'da bulunan hayvan pazarı olduğu ifade edildi.

Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün nerede ortaya çıktığı ve nasıl dünyanın dört bir yanına yayıldığı konusunda pek çok fikir ayrılığı bulunuyor. Yaygın olarak virüsün çıktığı yerin Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarı olduğuna inanılsa da, daha öncesinde ölümcül virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar olduğu gibi iddialar da ortaya atılmıştı.

Bu iddialar üzerine yapılan iki büyük çaplı araştırmanın sonuçları cumartesi günü yayımlandı. New York Times’ın haberine göre COVID-19'un kaynağının araştırıldığı araştırmalarda virüsün çıkış yerinin çok açık bir şekilde Wuhan’da bulunan bir hayvan pazarı olduğu ifade edildi.

"Pandeminin Huanan pazarında başladığı olağanüstü bir şekilde açık"

ABD, Güney Kore, Singapur, Malezya, Birleşik Krallık, Kanada, Hollanda ve Belçika’dan bilim insanlarının ortaklaşa kaleme aldığı iki çalışmanın ortak yazarı olan Arizona Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Michael Worobey, New York Times’a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara birlikte baktığınızda, pandeminin Huanan pazarında başladığı olağanüstü bir şekilde açık" şeklinde kaydetti.

Çalışmalardan birinin tek cümlelik özetinde, "Bilinen en eski Covid-19 vakalarının coğrafi kümelenmesi ve pozitif çevresel örneklerin canlı hayvan satıcılarına yakınlığı, Wuhan'daki Huanan deniz ürünleri toptan satış pazarının Covid-19 pandemisinin çıkış yeri olduğunu gösteriyor.” ifadesine yer verilirken; diğer çalışmanın özetinde ise bilim insanları, “Pandemilere yol açan koşulları anlamak, bunların önlenmesi için kritik öneme sahiptir." şeklinde kaydetti.

Virüsün Çin hükümetine bağlı bir laboratuvarda üretildiği iddia edilmişti

Bütün bunlarla birlikte, virüsün yayılmasında Çin'in kusurlu olup olmadığı konusu, özellikle ABD'de diplomatik olarak hassas bir hale gelmiş ve bir politika meselesine dönüşmüştü. Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, laboratuvar kökeni teorisinin bir savunucusu olan Kentucky'den Rand Paul da dahil olmak üzere Cumhuriyetçi senatörlerle bu konu üzerine defalarca kez tartışmaya girmişti.

Buna göre Temmuz 2021’de Paul, Fauci’yi Çin laboratuvarındaki virüsler üzerine yapılan “işlev kazanımı” araştırması ve ABD’nin bu tür araştırmalara fon sağlamasının COVID-19 pandesimine katkı sağlayıp sağlamadığı konusunda sorguya çekmiş; Fauci ise Paul’u “ne dediğini bilmemek” ile suçlamıştı.