10 gündür artan vaka sayıları sebebiyle tam kapanmada olan Şanghay halkı isyan etti. Halkın evlerinin balkonlarından hükümeti protesto ettiği Şanghay'daki bu durum, akıllara distopik senaryoları getirdi.

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 vakaları Çin’de tekrar tırmanışa geçmiş, Çin hükümeti vaka sayılarının rekor kırdığı Şanghay’da tam kapanma kararı almıştı. Ancak sıfır COVID-19 vakası konusunda ısrarcı olan Çin hükümetine karşın halk daha fazla sessiz kalamadı.

Şanghay’daki her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmayı yasaklayan tam kapanma politikasına tepkili olan halk, evlerinin balkon ve pencerelerinden çıkarak tepkisini gösterdi. İnsanların çığlık çığlığa hükümeti protesto ettiği o anlarda bir drone’un gökyüzünde gezinerek halka uyarı yapması ise distopik film sahnelerini anımsattı.

Şanghay halkı, tam kapanmaya karşı isyan etti

Herhangi bir sebeple 10 gündür evlerini terk edemeyen Şanghay halkı, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak yönetimin tam kapanma kararını protesto etti. Kapanma sebebiyle bazı vatandaşların evlerinde su ve erzakın bittiği bildirildi. Hiçbir koşulda dışarı çıkamayan halk, açlık ve hastalık gibi senaryolarla 10 gündür evlerinde mücadele ediyorlar.

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Halkın camlara döküldüğü sırada havada uçan bir drone ise hükümeti protesto eden vatandaşlara uyarılarda bulundu. Drone’un “Lütfen COVID kısıtlamalarına uyalım. Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencereyi açmayın veya şarkı söylemeyin.” şeklinde anons yapması ise dikkat çekti.

Bunlara ek olarak kapanma sebebiyle milyonlarca insanın karnını doyurmak için mücadele ettiği ve tek yemek kaynakları hükümetin sağladığı yetersiz gıda teslimatları olan Şanghay'da hasta insanların ilaçlarına ulaşım sağlamakta sıkıntı çektiği de bildirildi. Giderek daha kaotik bir ortamın hakim olduğu şehirde ufak çaplı başka protestolar da patlak vermeye başladı.

İşte Şanghay'da yemek için insanların birbirlerine girdiği ve hükümete karşı ayaklandığı o görüntüler

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