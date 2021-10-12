Ölüm Oranını Yüzde 50 Azaltan COVID-19 İlacı Geliştirildi

COVID-19 virüsüyle mücadelede bir yeni adım daha atıldı. İngiliz ilaç firması AstraZeneca, ciddi vakalardaki ölüm oranını yüzde 50 azaltan önleyici bir antikor kokteyli geliştirdi.

2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele hız kesmeden son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz her gün, COVID-19'a karşı yeni bir tedavi ve ilaç geliştiriliyor. Adını en çok duyduğumuz Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sputnik V ve Moderna’nın aşı tedavilerine ek olarak şimdi de AstraZeneca, COVID-19 virüsüne karşı bir antikor kokteyli geliştirdi.

Geç aşamadaki klinik deneylerden istenilen başarıyı elde eden AZD7442 isimli ilacın, yedi gün ya da daha az süredir semptomları olan ancak hastaneye kaldırılmayan hastalarda ciddi seyreden COVID-19 ve buna bağlı ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığı kaydedildi.

AZD7442, COVID-19 ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir

İngiliz ilaç firmasının enjeksiyon yoluyla uygulanan bu yeni tedavisi; pek çok testin ardından hem COVID-19 tedavisinde kullanılmak hem de hastalığa karşı önlem almak adına başarılı sonuçlar sergileyerek türünün ilk örneği olarak kayda geçti. AstraZeneca, iki antikordan oluşan bir kokteyl olan ilacın, aşılarla bile yeterli bağışıklığa sahip olamayan veya farklı sebeplere bağlı olarak bağışıklığı baskılanmış kişileri desteklemek amacıyla geliştirildiğini belirtti. İlacın faaliyet süresinin ise uzun süreli olması bekleniyor.

Firmada baş araştırmacı olarak görev yapan Hugh Montgomery, ilacın test sonuçlarına dair olarak “Bu olumlu sonuçlar, uygun bir intramüsküler AZD7442 dozunun bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

İlacın dışında bir de dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan bir COVID-19 aşısı bulunan AstraZeneca, geçtiğimiz hafta ABD düzenleyicilerinden AZD7442’nin önleyici bir tedavi olarak kullanılması adına izin talebinde bulunmuştu.

İlacın test çalışmalarına 900'den fazla gönüllü yetişkin katıldı

Dünya çapında 13 ülkede test edilen kokteylin test çalışmalarına; yarısının AstraZeneca, diğer yarısının ise plasebo aldığı 900’den fazla gönüllü yetişkin katıldı.

AZD7442; enfeksiyon olması halinde virüsü vücutta tutarak aylarca oyalamaya özel olarak tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlardan oluşuyor. AstraZeneca’nın Başkan Yardımcısı Mene Pangolos; ürettikleri antikor tedavisi sayesinde erken bir müdahale ve altı aydan daha fazla bir koruma sağlayarak COVID-19'a karşı ciddi bir başarı elde edilebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan monoklonal antikorlar sınıfına ait AZD1442 benzeri diğer tedaviler Regeneron, Eli Lilly ve GlaxoSmithKline (GSK) tarafından daha önce geliştirilmiş ve ABD’de hafif ila orta şiddette seyreden COVID-19 vakalarının tedavisi için onay almıştı. Bu ilaçlardan Regeneron’a ait olanı semptomatik enfeksiyona karşı ilk haftada yüzde 72, sonrasında ise yüzde 93 koruma sağlarken; GSK-Vir'in ortak bir çalışma sonucunda ürettiği ilaç hastaneye yatış ve ölüm riskinde yüzde 79’luk bir azalma sağlamıştı. Eli Lilly’nin ürettiği tedavi ise, plaseboya kıyasla hastalık üzerinde yüzde 70’lik bir başarı elde etmişti.