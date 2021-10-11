Dünyanın İlk COVID-19 Hapı İçin Acil Kullanım İzni İstendi

Merck isimli ilaç şirketinin geliştirdiği COVID-19 hapı için ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na başvuru yapıldı. Şirket, başvuruda geliştirilen ilaç için acil kullanım onayı istedi. Sonuçlar beklenirken Merck, hapların seri üretimine şimdiden başladı.

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Merck, koronavirüs salgınıyla mücadele için geliştirdiği ilacı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, acil kullanım onayı istenen ilaçla ilgili prosedür tamamlanırsa, COVID-19'la mücadelede yeni bir dönem başlamış olacak.

Merck'in geliştirdiği koronavirüs ilacı, oral yolla alınıyor. Tedavi sürecini iyileştiren ilaç, bugüne kadar yapılan faz çalışmalarında da olumlu sonuçlar verdi. Öyle ki bu ilaç sayesinde koronavirüsün ayakta atlatılması sağlanıyor, hastaneye yatışlarda yüzde 50'ye varan düşüşler sağlanıyordu. FDA'nın onay vermesi durumunda bu ilaç, satın alındığı tüm ülkelerde aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

Hapların seri üretimine başlandı

*Deneysel aşamadaki COVID-19 hapları böyle görünüyordu.

Şirket CEO'su Robert M. Davis tarafından yapılan açıklamalarda, olağanüstü bir süreçten geçildiği ve bu yüzden de hızlı olunması gerektiği ifade edildi. Faz-3 çalışmalarının derlenmesinden 10 gün sonra harekete geçildiğini ifade eden Davis, FDA'ya başvuruda acele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu arada; acele edilen tek husus FDA'ya yapılan başvuru değil. Şirket, COVID-19 için geliştirdiği hapın seri üretimine de başlamış durumda. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılı sonuna kadar 10 milyon adet hap üretimi gerçekleşecek. Şirket, 2022 yılında ise var gücüyle çalışıp üretebildiği maksimum sayıya ulaşmayı amaçlıyor. Olur da FDA'dan beklenen onay çıkmaz ise şirketin ürettiği haplar da çöpe gidecek...