Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, COVID-19 tedavisi için dağıtımına başlanan yeni ilaca ve yerli aşıya dair bilgiler verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Giresun'da Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs hakkında birtakım açıklamalarda bulunmuştu. İki yıldan uzun süredir hayatımızda olan koronavirüs hakkında "Artık tedbir kişisel. Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil." diyen Koca, bugün de salgına yönelik ülkemizdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bu akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımı ile Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının sonrasında artık 65 yaş ve üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlar için ilaç dağıtılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada aynı zamanda yerli aşı ve salgının genel gidişatı hakkında da bilgi verildi.

65 Yaş ve üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara Molnupiravir ilacı dağıtılacak

Molnupiravir ilacı, Levigro çatısı altında satışı yapılan ve belirli şekilde RNA virüslerinin moleküllerinin kopyalanma sürecini engelleyen bir antiviral ilaç. Bu ilaç, SARS-CoV-2 enfeksiyonu kapmış olanlarda COVID-19'u tedavi etmek amacı ile kullanılıyor. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri ve bağışıklığı baskılanmış olanlarda ilacın tedavi amacı ile kullanılması ve bu yaş aralığında vakaların aşı + ilaç desteği ile kontrol altına alınması hedefleniyor.

Koca'nın açıklamasında ayrıca yerli aşının dağıtım durumuna dair de bilgiler verildi. Buna göre yerli aşı Turkovac, ülkemizdeki tüm illere dağıtılmış durumda. Salgına yönelik genel gidişatta ise iyileşme olduğuna dair açıklama yapan Koca, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini de bildirdi.

Fahrettin Koca'nın Bilim Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar şöyle;

"Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir."