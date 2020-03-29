Virüs Salgınında Ülkelerin En Çok Talep Gösterdiği Ürünler

Yeni tip koronavirüs, insanların tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yapmasına neden oldu ve bazı ürünlerde talep patlaması yaşandı. Ülkemizde yoğun talep gören ürünlerin başında kolonya gelirken diğer ülkelerde durum biraz daha farklı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, insanların tüketim alışkanlıklarında da değişikliklere neden oldu. Makarna, un ve bakliyat gibi gıda ürünleri bu dönemde yoğun talep görürken kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünler de zor bulunur hâle geldi.

Koronavirüs salgının giderek yayılmasıyla birlikte farklı ülke vatandaşlarının hangi ürünleri satın aldığı da ortaya çıktı. Türkiye’de durum bu şekildeyken diğer ülkelerden gelen sonuçlar ise bir hayli farklı oldu. Gelin ülkelerin koronavirüs tüketimine biraz daha yakından bakalım.

Almanya – Tuvalet kâğıdı:

Tespit edilen vaka sayısı bir hayli yüksek olmasına rağmen ölüm oranlarının düşük olduğu Almanya, bu anlamda Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir konumda. Öte yandan ülkede halk, salgın haberlerinin artmasıyla birlikte tuvalet kâğıdı ve temizlik malzemelerine hücum etti. Hatta tuvalet kağıdına olan talep o kadar arttı ki online mağazalarda bir paket tuvalet kağıdının fiyatı 20 euroya kadar yükseldi.

ABD – Silah:

Şimdiye dek doğrulanmış en çok koronavirüs vakasının bulunduğu ülke olan ABD’de halk, virüs haberlerinin bir bir artmasıyla birlikte silah satan yerlere akın etti. ABD vatandaşları yiyecek ve içecek teminin yanı sıra silaha da yoğun talep gösterince birçok silah mağazasında ürünler tükendi.

İtalya – Makarna ve şarap:

Koronavirüsün en şiddetli görüldüğü ülke olan İtalya’da halk en çok makarnaya yöneldi. Ölüm sayısının 10 bini geçtiği ülkede makarnanın yanı sıra şarap da büyük ilgi gördü.

İspanya – Makarna ve şarap:

İtalya’dakine benzer şekilde İspanya’da da makarna, hamur işi ve şarap ürünlerine büyük bir talep artışı oldu.

Hollanda – Esrar:

Belirli bir oranda esrar taşımanın ve tüketmenin yasal olduğu Hollanda, bu sebeple turistlerin de uğrak noktası olarak biliniyor. Ülke genelinde artan vaka sayılarının ardından bu ürünlerin satıldığı kafelerin 6 Nisan’a kadar kapalı kalacağını öğrenen vatandaşlar, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye – Kolonya:

Ülkemizde istisnasız her evde kendine yer edinen kolonya, koronavirüs salgınının patlak vermesiyle birlikte bir kez daha popülerleşti. İçerdiği yüksek oranda alkolle bir dezenfeksiyon maddesi olarak da kullanılan kolonya, Türkiye’de en çok rağbet gören ürünlerin başında geliyor.

Fransa – Şarap ve prezervatif:

Doğrulanmış 38.105 koronavirüs vakasının bulunduğu Fransa’da halk, karantina günlerinde diğer ülke vatandaşlarından farklı olarak prezervatife yoğun bir talep gösterdi. Ülkede en çok rağbet gören bir başka ürünün ise şarap olduğunu söyleyebiliriz.

İskandinav ülkeleri – Ağrı kesici:

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla virüs vakalarının biraz daha seyrek görüldüğü İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da koronavirüs alışverişleri genelde ilaçlara yönelik oldu. Bu noktada ülkelerde vatandaşlar, ağrı kesici ve ateş düşürücüler ile insüline büyük bir talep gösterdi.

Bulgaristan – Turunçgil:

Doğrulanmış 338 vakanın bulunduğu komşumuz Bulgaristan, koronavirüse karşı turunç, portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi sağlıklı gıdalara yöneldi.

İsviçre – Dondurulmuş gıda:

Nüfusuna kıyasla koronavirüs vakalarının yoğun olarak tespit edildiği İsviçre’de şu ana dek doğrulanmış 14.352 vaka bulunuyor. Virüs sonrası ülkede talebi artan ürünlerse sebze, tuvalet kâğıdı ve dondurulmuş gıda oldu.