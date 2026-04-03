Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Adalet Bakanı Açıkladı: 3 Ay İçinde Sosyal Medyaya Kimlikle Giriş Geliyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya kimlikle giriş uygulamasının onay aldığını, 3 ay içinde başlayacağını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bugün gelen haberlerde sosyal medyada 15 yaşından küçüklere kısıtlama getirecek kısıtlamanın TBMM’de komisyondan geçiş yaptığını görmüştük. Şimdi ise Adalet Bakanı’ndan sosyal medya platformlarında göreceğimiz bir başka bir yenilik hakkında önemli açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’deki milyonlarca sosyal medya kullanıcısını etkileyecek bir döneme gireceğimizin sinyallerini verdi. Gürlek, kimlikle bu platformlara girmeyi sağlayacak düzenleme hakkında konuştu.

3 ay içinde sosyal medyaya kimlikle giriş sağlanacak

Gürlek tarafından yapılan açıklamada sosyal platformlarının temsilcileriyle yürütülen temasların olumlu bir şekilde sonuçlandığı belirtildi. Türkiye’den gelen şartların onaylandığını belirten Adalet Bakanı, sosyal medyaya yakında kimlikle girişin zorunlu olacağını aktardı. Bakan, 3 ay içinde sosyal medyaya kimlikle giriş uygulamasının başlayacağını belirtti.

Gürlek’in aktardığına göre bu uygulama, sosyal medyadaki en büyük sorunlardan biri olan sahte ve bot hesapların önüne geçmeye yarayacak. Bakan, sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacağını söyledi. Sosyal medyanın da bir hukuku ve kuralı olması gerektiğini sözlerine ekleyerek kimlikle girişin bu kapsamda atılmış bir adım olacağını aktardı.

