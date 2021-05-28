Son Yıllarda Crackli Oyun Oynamak Neden Risk Teşkil Ediyor?

Crackli oyun oynamak yılların vazgeçilmez bir alışkanlığı gibi görülebilir ancak son yıllarda bu durum ciddi boyutlarda risk haline gelmeye başladı. Peki neden crackli oyun oynamak böyle büyük bir sorun oldu?

Türkiye’de oyun fiyatlarından dolayı birçok oyuncu, "crackli" oyun oynamaya devam ediyor. İnsanlar bu noktada; “emek hırsızlığı ve oyun firmalarının Türkiye’ye açılmaması nedeniyle eleştirenler ve yahu bir oyuna bu kadar para verilir mi?” diyenler arasında ikiye ayrılıyorlar. Fakat bu noktada günümüzde önemli sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle tek kişşilik oyunlarda son yıllarda artış gösteren “crackli oyun kullanımının” ekonomik nedenlerden dolayı baş gösterdiği biliniyor. Bir dönem herkesin orijinal dijital oyun kullanımı gerçekten artmıştı. Dolar faktör ve TL’nin değer kaybı tekrar insanların korsan oyunlara yönelmesine neden oldu. Ancak korsan oyun oynayacakken neleri kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Bu konuyu detaylı incelerken emin ol düşüncelerinizin ve endişelerinizin birçoğuna sahibiz. Ancak kazanacağım derken neleri kaybediyoruz bir inceleyelim.

Crackli oyun oynamak neden riskli?

Oyunlarda lokalizasyon yapılmaması

Türkiye oyun pazarının karsız görünmesi

Botnet sunucusu olarak kullanılmak

Bitcoin miner haline gelmek

Kartları kaptırma riski

Eldekilerin hepsinden olmak

Oyunlarda lokalizasyon çalışması neden yapılmıyor?

Bu noktada en risksiz bölümden başlamak en mantıklısı. Öncelikle oyun firmaları, satış rakamlarına göre lokalizasyon çalışması yapıyorlar. Oyunlarda Türkçe seslendirme ve alt yazı opsiyonları tamamen belirlenen ülkelerde yapılan satış rakamlarına göre belirleniyor.

Mesela; GTA 5’in güzel ülkemizde ne kadar çok oynandığını hepimiz biliyoruz. Hele ki FiveM gibi noktalardan RP sunucuları tek kelimeyle çılgın gibi dolu. Ama bir türlü GTA’nın Türkiye lokalizasyonu yapılmıyor sizce neden? Cevap aslında oldukça basit bu noktada. Rockstar Türkiye’deki korsan GTA kullanımının oldukça farkında. Resmi satış rakamlarına göre öylesine düşük ki. Bu nedenle de firma Türkçe GTA için yatırım yapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor. Sizce haksız mı?

Türkiye oyun pazarının karsız görünmesi

Birçok AAA yayıncı için Türkiye oyun pazarı oldukça ufak görünüyor. Online oyunlarda bu durum tam tersi. Keza düşünecek olursanız online oyunlara en fazla para harcayan ülkelerden biriyiz. Brezilya, Arjantin ve Türkiye bu konuda harika bir noktada. Fakat konu offline oyunlara geldiği zaman, firmalar için Türkiye kar oranı düşük bir lokasyon.

Bu nedenle Co-Op oyunlar için bile pek de yatırım yapmaya uygun bir ülke olarak görünmüyor. Bildiğiniz üzere GeForce Now için bile “alırsanız alın” politikası yürütülmesinin altında aslında yatan neden tam anlamıyla bu. Aslında crackli oyun oynayan arkadaşlarımız oyun endüstrisini bu kadar baltaladıklarının ne kadar farkındalar bilemiyoruz. Hatta bu nedenle Türkiye’de yapılan RPG oyunlar için bile Türkiye alt sıralarda yer alıyor. Adamlar oyun satamayacak ki, vatandaşı olduğu ülkeyi hedeflese ne olur? Türk oyun endüstrisi konusunda yarıca bir başlık açabiliriz ilerde.

Botnet sunucusu olmak bir harika dostum!

Botnet’in Türkçesini hemen açıklayalım: Robot bilgisayar. Bir dönem hatırlarsanız “zombi bilgisayar” olmak gibi bir jargon türemişti. Botnet ve DDOS saldırıları yapan kişiler için en harika kaynaklar “sahte yazılım ve oyun kullanan” kişiler. Hatta bu sektör öyle bir hale gelmiş durumda ki internetten dizi, film, kitap vs. artık ne indiriyorsanız hepsine birer tane botnet yazılımı yerleştirip şahane bir botnet sunucuları elde edebiliyorsunuz.

Ha şunu da söylemek gerekli, bende anti-virüs var bana bir şey olmaz demeyin. Crack yapmak için hep o “korumayı deaktif et ya da bu dosyayı güvenli işaretle” seçeneğine tıklamanız sizi bir numaralı kaynak yapıyor. İşin tabi en keyifli kısmı “tarafı olmadığınız bir siber saldırının parçası olmanız.” Bu süreç içinde “benim internet bağlantım çok kötü, Allah bu ISS’in belasını versin” falan diyebilirsiniz. Seçim sizin yahu.

Üzerinizden Bitcoin kazansınlar istiyorsanız, sahte yazılım ve oyun kullanın

Tarayıcınız aniden yavaşladı mı?

Oyun oynarken bilgisayarınızdan ejderha mı çıkıyor?

Bilgisayarı yeniden başlatınca 10 dakika sonra her şey kasıyor mu?

İnternete bağlı değilken bilgisayarınız daha mı hızlı?

Hadi bakalım geçmiş olsun. Coin piyasası bu kadar yükselmişken birilerini zengin etmek çok da kötü bir fikir olmamalı. O bilgisayarınızın çılgın ısınmalarının en büyük nedenlerinden biri maalesef ki birilerinin ya Botnet sunucusu oldunuz ya da bitcoin minerı. Bu konuda çok insaflı hackerlar var; ele geçirdikleri kişilerin bilgisayarını anlaşılmayacak derecede yavaşlatanlar insan evladı.

Bir de cayır cayır bilgisayar içinden ejderha çıkaranlar var. Ah onlar ahh… Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle çılgın olaylar yaşıyorsanız mümkünse sahte yazılım ve oyun kullanmayın. Hatta ağda başka bilgisayarlara sızılıp sızılmadığını da kontrol edin. Sonra elinizdeki harddiski söküp bir daha kullanmamaya yemin edip, yeni bir harddiskle hayatınıza tekrar başlayın.

"Kredi kartımdan PlayStation 5 sipariş etmişler"

Crackli oyun oynayacağım derken birden PlayStation 5 siparişi verebilirsiniz ya da herhangi bir şey. 300 liraya oyun almayacağım derken 3000 liradan olmakta fena bir fikir değil gibi. Bu kadar hicivli konuşmanın içinde bu durumlar gerçekten yaşanıyor. İndirdiğiniz oyunun mecrası bile bu konuda çok önemli.

Evet oyunlar çok pahalı ama hiçbiri sizin dijital güvenliğinizden daha pahalı değil. Dahası kredi kartı bilgilerinizi kaptırmanızdan ziyade, bu bilgileri çaldırıp uzun bir süre sizi izleyebilirler. Yazılımı indirdiğiniz an değil ama kredi kartı son kullanım tarihine yakın bir zamanda hesaplarınızı patlatabilirler. Bu noktada şüpheye bile düşmenize izin vermezler. Bu nedenle hala ben crackli yazılım ya da oyun kullanacağım diyorsanız mutlaka güvenilir bir yer bulun.

Eldekilerin hepsinden olmak

Kredi kartı bilgileriniz

Kişisel verileriniz

Webcam görüntüleriniz

Cloud hesaplarınız

Mailleriniz

Oyun hesaplarınız

Bilgisayar donanımlarınız

Zurnanın zırt dediği yer maalesef burası. Gerçekten bu tarz yazılımlar öncelikle elinizdeki bilgisayarı ya da bilgisayar donanımını sizden alabilirler. Örneklemek gerekirse; “Ekran kartınızı kullanan bir mining yazılımı ekran kartınızı sizden alabilir.” İşin kötüsü cloud mining sistemine bir şekilde dahil edildiyseniz bunu saptamakta oldukça zor. Kullanılan ve bağlantı kurulan IP’lerden tespit yapmaya çalışabilirsiniz ama bu da crack yaptığınız yazılımın pinglediği sunucudan da olabilir.

Cryptolocker isimli virüs de aynen böyle yayıldı. Özellikle sahte Windows lisansları üzerinden internete bağlı tüm ağa yayılan Cyrptolocker birçok firmanın ve kişinin korkulu rüyası haline geldi. Herhangi bir şantaj yazılımının içine düşerseniz gerçekten çok üzüleceğiniz bir güne uyanabilirsiniz. Sahte oyun kullanımının bu kadar kötü sonuçları olabileceği gibi bu noktada sizi tüm riskler konusunda bilgilendirmekte bizim işimiz.

"Ne yapalım kardeşim paramız yok" diyorsanız, çözümler şöyle:

Arkadaşlarınızla oyun toplulukları kurabilir (Steam aile paylaşımı),

Aylık ödemesi daha düşük olan bulut oyun sistemlerine dahil olabilirsiniz

İndirim kovalayabilirsiniz ki Steam ve Epic Games, sık sık ciddi indirim kampanyaları düzenliyor

Arkadaşlar bu konuda da haklı olduğunuzu söylemek istiyoruz. Ancak Cloud gaming sistemler tam da bunun için var. Bununla beraber eşya düşürüp, satabileceğiniz oyunları tercih edebilirsiniz ki bu konuda CS:GO gerçekten iyi bir kaynak. Steam ve Epic Games indirimleri de oyun almanız için keyifli bir seçenek haline gelebilir.

Arkadaşlarınızla da ortak oyun almak oldukça akıllıca bir seçenek olacaktır. Steam Aile Paylaşımı tam da bunun için geçerli. Birbirinizle oyun paslaşabilirsiniz ki bu gerçekten ciddi tasarruf ettirecektir. Ya da en kötü ihtimalle para biriktirmeyi deneyebilirsiniz.

Dijital veri güvenliğinin bu kadar önemli olduğu son yıllarda mümkün olduğunca dikkatli olmanızda büyük fayda var. “Ne olacak” diye düşünmeyin, güvenliğinizi her zaman en yüksek seviyede tutmaya çalışın. Sizlerde bu konu hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.