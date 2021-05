Sevgilinizle Beraber Oynayabileceğiniz 12 Oyun

Hemen her oyuncunun hayali eşi ya da sevgilisiyle beraber oyun oynamaktadır. Bu noktada oyun seçimi gerçekten büyük önem arz ediyor. Şahsi tecrübelerimi de paylaşacağım efsane bir liste sizleri bekliyor.

Evli ve bir çocuk babası olan “gamer” bir insan olarak sizlere güzel öneriler vereceğimi düşünüyorum. 9 yıldır tanıdığım eşimle beraber birçok oyun oynayıp bitirdim. Neden iyi öneriler sunacağım onu da belirteyim; “Gamer olmayan bir kadın benimle beraber nasıl oyun oynamaya başladı?” sorusunu da yanıtlıyor olacağım. Kişisel tecrübeyle sabit aynı zamanda video oyunlarını sevmeyen bir insan nasıl oldu da oyunları sevmeye başladı dersiniz?

Eşiniz ve sevgilinizle oyun oynamak çok eğlenceli olmakla beraber doğru oyunu bulmak gerçekten oldukça zor oluyor. Hele ki daha önce video oyunlarıyla arası hiç yoksa hepten berbat bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Oyun oynamanın komplike bir iş olduğunu düşünecek olursanız en önemli şeylerden birinin sabırlı olmak olduğunu da unutmayın. Gelin beraber inceleyelim hangi oyunları beraber oynayabilirsiniz?

Eşinizle ya da sevgiliniz ile oyanayabileceğiniz oyun tavsiyeleri:

Among Us

Ark Survival Evolved

Don’t Starve Together

Neverwinter Online

H1Z1 Just Survive

Slender The Arrival

The Witcher Serisi

The Cat Lady

World of Warcraft

Life is Strange

Beyond: Two Souls

Until Dawn

Among Us da uzay macerasına çıkıp diğer oyuncuları trolleyin

Beraber Among Us oynayarak diğer oyuncuları trolleyebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde gerçekten eğlenceli oluyor. Birde oyunlar kısa sürdüğü için kısa bir turlama oyunu olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Video oyunlarına ısınmak için tatlı bir oyun. Alternatif olarak Town of Salem’de tercih edip beraber entrika çevirebilirsiniz.

Ark Survival Evolved

Eşimle en çok oynadığımız oyunlardan biri oldu. Birimiz sağı solu raidlerken diğerimiz dinozor tameledi, basei korudu, materyal topladı. Ark Survival Evolved’da biz çok eğlendik açıkçası. Ayrıca oyunu official sunucuda oynayıp bu kadar gelişebilen çok az insandan biriyizdir zannedersek. Koca tribeı idare etmekte ayrıca eğlenceliydi. Hayatta kalma oyunlarında çok eğlenebilirsiniz.

Don’t Starve Together

Don’t Starve Together net olarak çiftler için yapılmış. Şirin mi şirin karakterleriyle DST’nin karanlık dünyasında yaşamak oldukça zor. Çift olarak bu oyunu oynamak acayip bir huzur veriyor insana. Fıtı fıtı sağa sola koşarken acayip sevimli oluyoruz yav…

Neverwinter Online

Yine sizlere bir tecrübeden bahsedeyim eşimle MMO oyunlara başlama şeklimiz. Birazdan Wow’u yazarken bir anımızdan bahsedeceğim ancak Neverwinter için şunu söyleyeyim; “Neverwinter Online’da ki takım olma dürtüsü” pek çok açıdan çiftleri birbirine bağlıyor. Hem daha az yetenek var hem de dungeonlarda vs. daha az üzülüyorsunuz.

H1Z1 Just Survive

Ya net çok keyifli oyun. Şimdi birçok survival oyun zombileri çıkarttı sistemlerinden biliyorsunuz. H1Z1’in o havası birçok survival oyunda yok. Eşimin The Walking Dead sevgisini nasıl fırsata çeviririm diye düşünmüştüm. H1Z1’e başlamak aklıma geldi. Çıktığı dönemden beri ara ara oynarız pek keyifli oyun. Sevgiliniz zombi dizilerini falan seviyorsa bu fırsatı kaçırmayın.

Slender The Arrival

Hem korku oyunu olarak fena değil hem de biliyorsunuz ki Slender Man efsanesi ABD, Rusya ve İngiltere’de gerçek olarak kabul ediliyor. Hatta bir rivayete göre eski Alman ve Mısır yazıtlarında da bu karakterden bahsediliyor. Slender Man konusunda ilk etapta kendi aranızda bu efsaneyi konuşur ve oyuna başlarsanız oyun daha çekici hale gelecek.

The Witcher Serisi

The Witcher serisi eşle sevgiliyle oynanır arkadaşlar. Oyun entrika dolu bir de seçim yaptığınız sahnelerde sevgilinize ya da eşinize bırakırsanız tercihleri oyundan gerçekten büyük keyif alırsınız şimdiden söyleyeyim.

The Cat Lady

My name is Susan Ashworth… Evet The Cat Lady gerek hikayesi gerekse yalnız bir kadının başarabilecekleri konusunda gerçekten büyük fikir veriyor. Puzzle tabanlı bir korku oyunu olduğu için gerçekten eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun olabilir muhakkak deneyin.

World of Warcraft

Hah! Neverwinter’da size bir anımdan bahsedeceğim demiştim. Şimdi Vanilla’dan beri Wow oynayan bir adamım. Eşimle tanıştığımız dönemde de Wow’a geri dönmüştüm. Aramızda aynen şöyle bir sohbet geçti: “Şşş Cano ne yapıyorsun?, Wow oynuyorum. Oğlum bütün ekranda ışıklar patlıyor böyle oyun mu olur? Bırak hadi şunu.” Dışarıdan bakıldığında bütün ekranı kaplayan devasa ışık kütleleri olarak World of Warcraft’ı itham edebilirsiniz keza ilk defa eşimden duymamıştım bunu. Ancak 1 level’dan başlayıp bir dene bakalım dediğinizde hala saçma geliyorsa bu oyun çok zorlamayın. Zaten raidde biri bir şey der eşinize sevgilinize boşu boşuna kavga çıkarmayın.

Life is Strange

Canavar gibi Gossip Girl’ün oyun yapılmış hali işte ya… Life is Strange’e girip çift olarak ortalığı karıştırın. Biriniz oynarken diğeriniz fitne verebilir, entrika konusunda fikir yaratabilir. Gıybet Görl stiliyle bence gayet eğlenebilirsiniz bu oyunda.

Beyond: Two Souls

Şu oyun birçok açıdan acı ve ıstırap içeriyor. Konusu ve oyunun kendisi gerçekten büyük travmalar üzerine kurulu olduğu için psikoloji meraklısı bir insansanız mutlaka deneyimleyin. Çift olarak gerçekten keyif alabileceğiniz bir oyun olabilir. Aiden ve Jodie’yi ayrı ayrı kontrol ettiğinizde oyundan daha çok keyif alacaksınız.

Until Dawn

Bakın iddia ediyorum bu oyun evde tartışma körükler. Kim haklı, kim ne yaptı, kimin entrikası daha büyük falan büyük olay çıkar. Ancak eşiniz ve sevgilinizle eğlenerek oynayabileceğiniz keyifli bir korku yapımı. Oyunda her şeyin çözülmeye başladığı sahne de heyecandan elimdeki patlamış mısır kutusunu yere düşürünce ağzıma terlik yemiş olsam da çok eğlendik biz bu oyunu oynarken.

League of Legends, Valorant, CS:GO falan neden yok diyebilirsiniz ama evde mümkünse olay çıkaracak türden oyunları tercih etmiyoruz. Anne baba olunca da hepten rekabetçi oyunlardan uzak durmaya karar verdik. Sizlerde oyun önerilerinizi yorumlarda yapabilirsiniz.