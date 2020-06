Crash Bandicoot 4’ün Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıldan beri birçok farklı söylentiye konu olan yeni Crash Bandicoot oyununun çıkış tarihi ve ekran görüntüleri ortaya çıktı. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından bu hafta başında yapılan derecelendirmeden sızdırılan ekran görüntüleri, oyuna dair detayları bizlere gösteriyor.

Yeni bir Crash Bandicoot oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu uzun zamandır duyuyorduk ancak oyuna dair çok az şey biliyorduk. Bu hafta başında Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından sızdırılan ekran görüntüleri ise oyuna dair birçok detayı bizlere aktarıyor.

Ekran görüntülerine geçmeden önce bu detaylardan biraz bahsedelim. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialara ve son derecelendirme raporuna göre yeni oyun, Crash Bandicoot 4: It’s About Time olacak. Geliştiriciliğini Activision’ın alt kuruluşu Toys for Bob’un üstlendiği Crash Bandicoot 4: It’s About Time, sızan bilgilere göre 9 Ekim tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde Activision, basın mensuplarına 200 parçadan olan bir Crash Bandicoot puzzle’ı yollamıştı. Daha önceleri Spyro Reignited Trilogy ve Crash Team Racing Nitro-Fueled’ı duyurmadan önce basın dünyasına benzer şeyler gönderen Activision, Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ın duyuru tarihinin yakında olduğunu işaret ediyor olabilir.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time nasıl bir oyun olacak?

Oyunda oyuncuları nelerin beklediğine gelecek olursak derecelendirmenin detaylarına göre hikâye 1998 yılında başlıyor. Açıklamada yazanlara göre baş karakterimiz Crash, 1998 yılında, Lani-Loli mağarasında gizlenmiş gizemli bir maske buluyor. Bunun ardından bir Quantum Rift de ortaya çıkınca, kahramanımız farklı boyutlara ve zamanlara geçiş yaparak bu olayların arkasındaki sorumlu kişiyi durdurmak için maceraya başlıyor.

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından yapılan derecelendirmeye henüz Activision ya da Toys for Bob tarafından bir yanıt gelmedi. Bununla birlikte oyunun, 22 Haziran 2020’de Summer Game Fest sırasında duyurulması bekleniyor. Eğer bu etkinlikte tanıtım olursa oyun hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliriz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ın ortaya çıkan ekran görüntüleri: