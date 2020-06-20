Square Enix, Kampanyasıyla 2,4 Milyon Dolar Topladı

Bilindik birçok oyunun arkasındaki isim olan Square Enix, koronavirüs sürecinde başlattığı kampanyada topladığı para miktarını açıkladı. Şirket, 2,4 milyon dolar toplandığını ve bu paranın her kuruşunun yardım kuruluşlarına aktarılacağını söyledi.

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüs çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken dünya çapında birçok şirket, yardım kuruluşlarını desteklemek için çeşitli kampanyalar başlatmıştı. Bu kampanyalardan birkaçı da günümüz oyun devi Square Enix tarafından oyunculara sunulmuştu.

Final Fantasy serisi, Tomb Raider, Hitman ve daha nice oyunların geliştiricisi Square Enix, mart ayı içinde birçok güzel yapımını 'Stay Home and Play' kampanyası kapsamında inanılmaz indirimli fiyatla satmaya başlamıştı. Şirket, bu satışlardan gelen kazancın tümünü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Toplamda 2,4 milyon dolar toplandı:

Milyonlarca oyuncunun yararlandığı o inanılmaz indirimler sonucunda Square Enix, geçtiğimiz gün bu kampanyayla ne kadar gelir elde ettiklerini, yani ne kadar bağışta bulunduklarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre yapılan indirimlerle birlikte Square Enix, 2,4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Square Enix tarafından elde edilen 2,4 milyon dolarlık gelirin tümü, Avrupa ve ABD merkezli L.A. Food Bank, Dans La Rue, The Big Issue, The Trussell Trust, Hamburger Tafel, Northwest Harvest ve daha birçok yardım kuruluşu arasında dağıtıldı. Şirket, elde edilen geliri duyururken şöyle de bir açıklamada bulundu:

“Bu kriz sırasında topluluklarımıza cömert olabildiğimiz ve insanların yaşamlarında bir fark yaratmamıza yardımcı olduğunuz için gururlu ve minnettarız. Bu gerçekten bizim için çok şey ifade ediyor - sadece bir şirket olarak değil, aynı zamanda tüm dünyada yaşayan ve çalışan bir grup insan olarak. Bu zamanlar çoğumuz için zor zamanlardır, bu yüzden sorumlu davranmaya devam etmenizi, yerel yönergelere uymanızı ve hem topluluklarınızı hem de birbirinizi desteklemenizi istiyoruz.”

Sevilen geliştirici şirket Square Enix, indirimli oyunlarının yanı sıra Tomb Raider, Lara Croft GO, Lara Croft and the Temple of Osiris ve birkaç oyununu daha insanları evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz olarak sunmuştu. Bu ücretsiz oyunlar toplamda 16 milyon oyuncu tarafından indirildi.