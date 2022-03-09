İnovasyon tutkunlarını buluşturmayı hedefleyen CreaTECH+ VIII, 9 Mart’ta başlıyor. Etkinlikte birbirinden önemli konuşmacıların yanı sıra sürprizler ve çekilişler de yapılacak.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün düzenlediği ve TET Proje Pazarı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek olan CreaTECH+ VIII, şirketleri ve girişimcileri öğrenciler ile birleştirmeyi hedefliyor.

Emrah Yiğit, Dr. Can Sındıraç ve Kıvanç Ünal gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, 9 – 10 Mart tarihlerinde İYTE Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek

Etkinlik programı

Etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılara ek olarak Web 3.0 Paneli, Aynes Paneli ve Networking’ler de yapılacak. İYTE Gösteri Merkezi’nde yüz yüze yapılacak olan etkinlikte ayrıca katılımcıları çekilişler ve diğer sürprizler de bekliyor.

Eğer sizde bu etkinliğe katılmak isterseniz 9 – 10 Mart tarihlerinde İYTE Gösteri Merkezine giderek etkinliğe katılabilirsiniz.