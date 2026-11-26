ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in uzaya yapay zekâ veri merkezleri kurma planı Starmind için 1 milyon uydu fırlatmasına onay verdi.

Yapay zekâ büyüdükçe veri merkezleri de doymak bilmez hâle geldi. Elektrik şebekelerini zorluyorlar, soğutmak için de muazzam miktarda su tüketiyorlar. Veri merkezlerinin kurulduğu bölgelerde yaşayanlar da tepkili. İzin süreçleri ise bir türlü bitmiyor. SpaceX bu düğümü başka yerde çözmeye karar verdi ve sunucuları doğrudan Dünya'nın yörüngesine taşımaya hazırlanıyor.

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Projenin adı Starmind. FCC'nin onayladığı bu proje, uzayda güneş enerjisiyle çalışan devasa bir yapay zekâ veri merkezi ağı kurmayı hedefliyor. Tamamlandığında yörüngedeki aktif uydu sayısı 50 kat artacak. Uzay endüstrisinde bugüne dek onaylanmış en büyük proje de böylece kayda geçti.

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Starmind uyduları nasıl çalışacak?

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Starmind uyduları 500 ile 1.002 kilometre arasındaki farklı irtifalara dağıtılacak. Her biri açıldığında 70 ila 75 metre genişliğe ulaşan dev bir yapıya sahip. Güneş panelleri 250 kW'a kadar tepe güç üretebilecek. Bu enerji, radyasyona dayanıklı yapay zekâ çiplerini besleyecek.

Soğutma işi ise sıvı dolaşımlı, çift taraflı radyatörlere kalıyor. Isı doğrudan derin uzaya salınacak. İşlenen veriler lazer bağlantılarıyla mevcut Starlink ağına geçecek, oradan da Dünya'ya inecek.

Takvim belli oldu: 14 yıllık dev maraton

Lisans, SpaceX'e 2040'a uzanan 14 yıllık bir süre tanıyor. Şirketin ilk operasyonel uydusunu en geç Kasım 2033'e kadar yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor. Kasım 2035'e kadar 100 bin uydu, yani toplamın yüzde 10'u hazır olmalı. Kasım 2038'e gelindiğinde ise kapasitenin yarısı aktif olacak.

SpaceX ise ilk test uydusunu gelecek yıl fırlatmayı planlıyor.

Rakipler ve bilim dünyası ne diyor?

Starlink'e rakip bir uydu ağı kuran Amazon ile uydu operatörü Viasat, projeye resmen itiraz etti. İkisinin içinde en sert çıkış Amazon'dan geldi. Şirkete göre SpaceX'in başvurusunda temel ayrıntılar eksik. Ortada gerçek bir plan yok, olan yalnızca "uçuk bir hayal".

Bilim insanları ise işin fiziğine ve çevreye etkisine bakıyor. Astrofizikçi Adam Becker'a göre uzay bir vakum ve ısıyı dışarı atmak sanıldığı kadar kolay değil. Vakum, nesneleri bir termos gibi sarıp ısıyı içlerinde hapsedebiliyor. Becker, bu ölçekte bir projeyi "fantezi" diye niteledi. "Bu olmayacak" diyerek de temel fiziksel sınırlara dikkat çekti.

Amerikan Astronomi Derneği ve Secure World Foundation gibi kuruluşların uyarısı ise üç başlıkta toplanıyor. Yörüngede çöpler zincirleme çarpışabilir. Gece gökyüzü çıplak gözle bile kirlenebilir. Atmosfere giren uydular ozon tabakasına zarar verebilir.

FCC, roket emisyonları ve bilimsel araştırmalara etkisi gibi çevresel itirazları kendi yetki alanının dışında görüp reddetti. SpaceX'e ise bir şart koydu. Şirket, 600 kilometrenin üzerindeki uyduları atmosferde yakmak yerine Güneş'e ya da atık yörüngelere göndermek istemişti. Yeterli bilgi sunulmadığı için bu talep onaylanmadı. SpaceX bu yöntemi kullanacaksa fırlatmadan önce FCC'den özel bir muafiyet izni almak zorunda.