Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Ronaldo'nun sosyal ağlardaki takipçi sayısı, 1 milyara ulaştı. İşte Ronaldo'nun konuyla ilgili açıklaması...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ve takipçileriyle içli dışlı olan bir isim. Hâl böyle olunca Ronaldo, dünyanın en bilindik internet fenomenlerinden bir tanesi.

Ve şimdi Ronaldo, sosyal medya camiasında çok özel bir seviyeye ulaşmış durumda. Konuyla ilgili bir açıklama yapan yıldız futbolcu, tüm sosyal ağlarda toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun açıklaması şöyleydi:

Tarih yazdık



1 MİLYAR takipçi! Bu sadece bir sayıdan daha fazlası



Oyuna ve ötesine olan ortak tutkumuzun, azmimizin ve sevgimizin bir kanıtı.



Madeira sokaklarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar, her zaman ailem ve sizin için oynadım ve şimdi 1 milyarımız bir aradayız.



Yolun her adımında, inişlerde ve çıkışlarda yanımda oldunuz. Bu yolculuk bizim yolculuğumuz ve birlikte başarabileceklerimizin sınırı olmadığını gösterdik.



Bana olan inancınız, desteğiniz ve hayatımın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. En iyisi henüz gelmedi ve birlikte zorlamaya, kazanmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz.

Ronaldo'nun hangi platformda kaç takipçisi bulunuyor?

X: 113 milyon

Instagram: 638 milyon

YouTube: 60 milyon

Facebook: 170 milyon

Tabii 1 milyar takipçi, 1 milyar farklı kişi anlamına gelmiyor. Hayranları, dünyaca ünlü oyuncuyu hem Instagram hem X hem de YouTube üzerinden takip ediyor olabilir. Ancak bunu tespit etmenin herhangi bir yolu yok.