Crytek'ten Crysis 4'ün Gelebileceğini Düşündüren Hamle

Crytek'in yeni bir AAA oyun geliştirdiği, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir iş ilanı ile ortaya çıktı. Yeni oyunla ilgili hiçbir detay vermeyen şirket, işe alınacak kişinin FPS türüyle ilgilenmiş olmasını istiyor. Bu da akıllara, "Crysis 4 mü geliyor?" sorusunu getiriyor.

Ardında Türklerin olduğu global oyun şirketi Crytek'in yeni bir AAA oyun üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Şu an için neredeyse hiçbir detayı bilinmeyen bir oyun için iş ilanı yayımlayan şirket, yeni AAA oyunu için tasarımcı arıyor. Şirketin iş ilanında yazan detaylar, Crytek'in yeni oyununun nasıl olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak net bir şey konuşmak için hala çok erken olduğunu söylemek gerekiyor.

Crytek'in internet sitesindeki ilana göre, işe alınacak kişinin en az iki yıl deneyimli olması gerekiyor. Oyun geliştirme konusunda teknik bilgilere de sahip olunmasını isteyen şirket, işe alınacak kişinin daha önce FPS oyunları üzerinde çalışmasının tercih nedeni olduğunu belirtiyor. Şirket, alınacak tasarımcının oyunlara derin bir tutkuyla bağlı olması gerektiğini, FPS sandbox oyunlarına olan tutkunun yine tercih nedeni olduğunu belirtiyor.

Crytek'in yeni oyunu Crysis 4 olabilir mi?

Crytek denince aklımıza gelen ilk oyun, hiç şüphesiz Crysis serisi. Hatta şirket, geçtiğimiz yıl içinde de Crysis'in yeni bir oyununun çıkacağını duyurmuş, oyuncuları yeni bir Crysis düşüncesi içine sokmuştu. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarla piyasaya sürülen oyunun yeni bir Crysis oyunu değil, Crysis'in remaster versiyonu olduğu anlaşılmıştı. Peki şirket, bu kez Crysis 4 üzerinde çalışıyor olabilir mi?

Oyuncular, yeni bir Crysis oyunu ile en son 2013 yılında tanışmışlardı. Ekip, "Crysis 3" isimli bu oyundan sonra da bir daha Crysis oyunu duyurmadı. Ancak oyuncular, Crysis efsanesini her zaman çok sevdiler. Seri, piyasaya sürüldüğü ilk gün itibarıyla büyük bir ilgi gördü. Haliyle şirketin yeni oyunu, gerçekten de Crysis 4 olabilir. Ancak resmi bir açıklama yapılmadan, bunun anlaşılması pek de mümkün değil.

İşte Crytek'in internet sitesinde yayımlanan o ilan