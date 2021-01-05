Valve, Bünyesine Yeni Bir Psikolog Dahil Edecek

Başarılı bir oyun şirketi ve Steam'in kurucusu olan Valve, bünyesinde çalışmak üzere yeni bir psikolog arıyor. Şirket, psikologlarla birlikte çalışarak oyunları daha etkileyici bir hale getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden birisi olan Valve, oyunları ve Steam mağazasını geliştirmek üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirket, son olarak bünyesinde çalışmak üzere yeni bir psikolog arayışında olduklarını, ekibe katılacak yeni psikologlarla birlikte oyuncuların psikolojilerini başarılı bir şekilde analiz etmeye devam edeceklerini ve etkileyici bir oyun deneyimi sunacaklarını açıkladı.

Valve, resmi sitede bir iş ilanı yayınladı ve ilanda yeni psikoloğun Valve’ın Washington’da bulunan Bellevue ofisinde görev alacağını belirtti. Yeni psikolog, elbette Valve bünyesine katılacak ilk psikolog olmayacak. Valve, daha önce de birçok psikologla çalışıp, oyunlarını ve mağazayı bu psikologların yapmış olduğu analizlere göre geliştirmeye başlamıştı.

Amaç, oyuncuların psikolojilerini analiz etmek

Valve, yayınlamış olduğu iş ilanında şu ifadeleri kullandı; “Geniş yeteneklere sahip uzmanları işe almaya devam ediyoruz. Valve’da çalışan psikologlar, şirket bünyesine birçok katkıda bulunuyor ve meslektaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışabilmek adına güvenli bir ortam yaratıyorlar.”

Counter Strike: Global Offensive, Half Life Alyx ve Team Fortress 2 gibi başarılı oyunlarla ün salan Valve, uzun zamandır psikologlarla birlikte çalışmaya devam ediyordu. Valve, psikologlarla birlikte oyuncuların oyun oynarken sahip oldukları psikolojileri analiz edip, yeni nesil oyunları bu analizlere göre geliştiriyordu. Hatta şirket, Portal 2 adlı oyunun göz hareketleriyle kontrol edilebilen bir sürümünü, bu analizler sonucunda geliştirme kararı almıştı.