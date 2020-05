CD Projekt, Avrupa'nın En Değerli Oyun Şirketi Oldu

The Witcher oyunuyla ünlenen oyun firması CD Projekt, 8,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle Avrupa’nın en değerli oyun şirketi oldu. Şirket, Polonya’nın da en değerli şirketi konumunda.

Çıkardığı The Witcher serisiyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan CD Projekt RED, şu sıralar yeni oyunu Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyor. Uzun süreden beri beklenen oyun, haliyle oyuncuları da fazlasıyla heyecanlandırıyor. Şirket, son olarak önemli bir aşamayı daha geçti. CD Projekt RED, son açıklamasıyla Avrupa’nın en değerli oyun şirketi oldu.

Uzun yıllardan beri Fransız oyun devi Ubisoft’un elinde olan bu unvan, az ama kaliteli oyun çıkarıp bunu uygun fiyatlı bir şekilde oyunculara sunan CD Projekt RED’in eline geçmiş oldu. Şirketin, son açıklamayla pazar değerinin 8,3 milyar dolara ulaştığı açıklandı. 2019 yılında 6,8 milyar dolarlık piyasa değeri olan şirket, sadece 1 yıl içerisinde değerini 1,3 milyar dolar daha artırmış oldu.

Gelirini genel olarak The Witcher oyunlarından kazanan firma, önümüzdeki dönemde çıkaracağı Cyberpunk 2077 oyunuyla da büyük başarılar elde edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves gibi ünlü isimlerin yer alacağı oyun, son ertelemenin ardından 17 Eylül 2020’de çıkış yapacak.

Oyun firmalarında liderler ABD’de

CD Projekt RED, her ne kadar büyük bir başarı elde etmiş olsa da ABD’li firmaların hala gerisinde yer alıyor. Şu anda dünyanın en büyük piyasa değerine sahip oyun firması 53,3 milyar dolarla Activision Blizzard. Şirket, Call of Duty, World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunlarıyla gelirine gelir katmaya devam ediyor. Elbette burada Sony, Microsoft, Tencent, Nintendo gibi tek işi oyun olmayan firmaları hariç tutuyoruz.

The Witcher 3’le elde edilen başarı

CD Projekt RED, The Witcher’ın ilk iki oyunuyla çok güzel geri dönüşler almıştı, ancak şirket The Witcher 3 sayesinde adını tüm dünyaya duyurdu. Geçen ay açıklanan verilere göre 28 milyon The Witcher 3 satıldığını duyuran şirket, Cyberpunk 2077 için daha da fazla umutlu. Analistlere göre distopik bir dünyada geçen oyun, sadece 1 yıl içinde 20 milyondan fazla kopya satacak.