Cyberpunk 2077'nin Çıkış Tarihi Konusunda Açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektör gibi oyun sektörü de zor zamanlar yaşıyor. Pek çok oyunun çıkış tarihi de bu nedenle ertelenmişti. CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihinin değişmediğini açıkladı.

Koronavirüs salgını pek çok sektörü olumsuz şekilde etkiledi. Pek çok sektörde üretim yavaşladı ya da tamamen durdu. Bu durumdan etkilenen sektörlerden biri de oyun sektörü oldu. Pek çok oyunun çıkışı ertelendi.

Oyuncuların büyük heyecanla beklediği oyunlardan olan The Last of Us Part II gibi yapımların ertelendiğini daha önce de haberlerimize konu etmiştik. Pek çok kişinin beklediği bir başka oyun olan Cyberpunk 2077 ise belirlenen tarihte çıkacak.

CD PROJEKT RED’den sevindiren açıklama:

CD PROJEKT RED, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 için belirledikleri rotada ilerlediklerini açıkladı. Oyun, daha önce belirlenen çıkış tarihi olan 17 Eylül 2020’de mağazalardaki yerini alacak. Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada çalışanlar evden çalışsa da 'önemli sorunlar yaşanmadan' ilerlemeye devam edeceklerine inandıkları belirtildi.

“Motivasyonumuzda azalma yok ve uzaktan çalışmayı gerçekleştirmek için gerekli bütün araçlara sahibiz” diyen CEO Adam Kicinski, “Planlarımız değişmedi. Cyberpunk’ın eylül ayındaki çıkışına ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şu aşamada işlerin sorunsuz ilerlemesi oldukça ciddi organizasyon becerisi gerektiriyor. Bu da Cyberpunk 2077 için gösterilen kararlılık ve desteğin dikkat çekmesini sağlıyor. Tabii içinde bulunduğumuz durumda oyunun çıkış tarihinin değişiklik göstermesi ihtimali her zaman bulunuyor.

Cyberpunk 2077’de 'şimdilik' gecikme yok:

Adam Kicinski ve CD PROJEKT RED’den gelen açıklamalar, firmanın kararlılığını gösteriyor. Yine de koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine dair bir fikrimiz bulunmuyor. O yüzden şu anda yalnızca oyunun ertelenmeyeceğini umabiliyoruz. CD PROJEKT RED, oyunu tarihinde piyasaya sürme konusunda kendinden emin görünüyor. Oyuncuların beklentileri ve umutları da oyunun gecikmeyeceği yönünde.

Sizce Cyberpunk 2077, Eylül 2020’de çıkabilecek mi? Yoksa oyunun çıkışı için daha uzun süre beklememiz mi gerekecek? Oyundan beklentilerinizi ve çıkış tarihine dair tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz.