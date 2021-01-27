Cumhurbaşkanı, Elon Musk'la Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında ülkemizi ziyaret eden SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Günümüzün en dev şirketleri arasında yer alan Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, 3. Global SatShow için 2017 yılında ülkemizi ziyaret etmişti. Musk, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşme yapmış, sosyal medya hesaplarından da Atatürk'e atıfta bulunmuştu.

Elon Musk ve Cumhurbaşkanı arasında yapılan görüşmede neler konuşulduğu daha sonra açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede 8 Ocak günü SpaceX aracılığıyla uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A ve haziran ayında fırlatılması planlanan 5B uydularının, otomobilin ve sürdürülebilir enerjinin konu başlıkları olduğunu söylemişti.

Elon Musk ve Türkiye arasında yeni temas:

Bu gelişmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar alındığı belirtildi.