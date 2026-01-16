Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kumanda Getiren Robot Unitree G1 Neler Sunuyor?

TRT Genç kanalının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kumanda getiren robot, bir anda gündem oldu. Peki bu insansı robotu kim üretti? Hangi özelliklere sahip? İşte konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

Dün, sosyal medyanın gündemine düşen eğlenceli bir olay yaşandı. TRT Genç isimli kanalın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir uzaktan kumandayı "Robo Genç" ismi verilen insansız robotun elinden aldı. Robotun kumandayı teslim ettikten sonra yaptığı hareketse gülümsemelere yol açtı.

Etkinlik sırasında TRT Haber kanalının sunucusu bir hata yaptı. Öyle ki Robo Genç'in Türk mühendisler tarafından geliştirildiği ifade edildi. Ancak işin aslı öyle değildi. Söz konusu robot, Çinli bir firma olan Unitree Robotics'in "G1" isimli modeliydi.

Peki Unitree Robotics G1 neler sunuyor?

1320x450x200mm boyutlarında ve yaklaşık 35 kilogram ağırlığında olan G1, 3D LiDAR ve derinlik odaklı sensörleriyle çevresindeki engelleri algılayabiliyor. Yüksek elastiklik düzeyine sahip olan robot, taklit ve pekiştirme yönlendirmeleriyle özelleştirilebiliyor. Zaten "Robo Genç"in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kumanda verdikten sonra elini göğsüne götürmüş olması da bu yeteneğinden kaynaklanıyor. Bilirsiniz; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en ikonik hareketlerinden bir tanesi elini göğsüne götürmesidir.

Unitree Robotics'in popüler ürünü, günlük ihtiyaçlar için tasarlanan bir insansı robot. Bu robota eşya taşıtabilir, mutfakta yardım alabilir, eşyaları toplatabilir veya dans ettirebilirsiniz. Ayrıca G1'in 9.000 mAh kapasiteli bataryasının 2 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunduğunu da belirtelim.

Unitree Robotics G1, uzun bir süredir seri üretimde olan ve aslında herkesin satın alabileceği bir ürün. Böyle bir insansı robota sahip olmanın bedeli ise vergiler hariç 13.500 dolar.

Robo Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz: