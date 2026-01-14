Denizaltı Gibi Akıllı Saat Garmin Quatix 8 Pro Tanıtıldı: 80 km Açık Deniz Bağlantısı, 15 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Garmin, Quatix 8 Pro isimli denizcilik odaklı yeni akıllı saatini tanıttı. Cihaz kullanıcının kıyıdan 80 km açıkta olsa bile bağlantıda kalmasına olanak tanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Garmin, giyilebilir teknoloji alanında da ürünler üretmesiyle bilinen bir şirketti. Dev firma, şimdi ise Quatix 8 Pro ismi verilen suda ve denizde kullanım odaklı çok dayanıklı yeni akıllı saatini tanıttı. Saat, tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz dayanıklılık ve üst düzey özelliklerle geliyor.

Garmin Quatix 8 Pro, özellikle denizde uzun süre vakit geçiren kişilere odaklanan bir akıllı saat. Cihazda 47 mm’lik titanyum çerçeve ve çizilmeye dayanıklı safir kristal kullanılmış. Tasarım açısından önceki nesle benzer şekilde geleneksel saatleri andıran yuvarlak bir tasarımla geliyor.

Karşınızda Garmin Quatix 8 Pro

Cihazda 1,4 inç boyutunda yüksek parlaklık sunabilen AMOLED ekran bulunuyor. Ekran doğrudan güneş ışığında bile okunabilir ve tuzlu suya, su sıçramalarına ve uzun süre denizde kalmaya dayanacak kadar sağlam. Ancak onu standart akıllı saatlerden ayıran asıl özellikleri bunlar değil.

Saat, açık denizde tekneyle seyahat etmenin en büyük sorunlarından biri olan sinyal kaybını çözmeyi hedefliyor. inReach uydu teknolojisini bir LTE hücresel modülüyle birleştirerek, kullanıcıların kıyıdan 80,4 km uzaklıkta bile bağlantıda kalmalarını sağlıyor. Böylece telefon ihtiyacı olmadan mesaj gönderilebiliyor, sesli arama yapılabiliyor ve gerçek zamanlı olarak hava durumunu takip edebiliyor.

Quatix 8 Pro, kullanıcıların doğrudan saatten bir tehlike sinyali göndermesine olanak tanıyan bir SOS acil kurtarma işlevi de içeriyor. Sinyal, Garmin'in 24 saat hizmet veren acil durum merkezine iletiliyor. Bu özelliğin, bugüne kadar 1200'den fazla başarılı su kurtarma operasyonunu koordine edilmesine yardımcı olduğu belirtilmiş. Yazılım tarafında ise bir tekne modu var. Arayüz, bulunduğunuz yere göre otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Su üzerindeyken, otomatik pilot kontrolleri, trolling motor durumu ve tekne verileri gibi denizcilik araçları ön plana çıkarılıyor.

Pil ömrü konusunda da oldukça iddialı. Markanın aktardığına göre Quatix 8 Pro modeli, akıllı saat modunda 15 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Denizciliğin yanı sıra tüm gün sağlık takibi ve 100’den fazla spor modu da var. 16 Ocak’ta piyasaya sürülecek 47 mm’lik ürün, 1.299,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.