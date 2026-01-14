Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi: Ellerinde Hâlâ Focus Var!

Ford, Ocak 2026 dönemi için güncel fiyatlarını resmen açıkladı. Firma bu ay 2026 model otomobillerini satışa sundu ve hâliyle zam yaptı. Ancak 2025 model Focus'a da zam geldi. İşte detaylar...

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini nihayet açıkladı. Marka bu ay Kuga ile Puma'nın 2026 model yılı versiyonlarını satışa sundu. Öte yandan; artık üretimi biten Focus'un satışları ise 2025 model yılı olarak sürüyor.

Peki Ford'un açıkladığı Ocak 2026 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Kuga 2.376.400 TL 2.660.500 TL Focus * 2.245.000 TL 2.292.400 TL Puma 1.784.800 TL 1.897.100 TL Puma GEN-E 1.879.100 TL 1.937.000 TL

2025 model yılı olarak satışı devam ediyor.

Kuga fiyatları - Ocak 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.660.500 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Active X, Otomatik 3.026.300 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.305.300 TL

2026 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Focus fiyatları - Ocak 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.292.400 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.543.000 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

Puma fiyatları - Ocak 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.897.100 TL 1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.138.700 TL

2026 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Puma GEN-E fiyatları - Ocak 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 1.937.000 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2026 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.