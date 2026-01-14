Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

BYD'nin bir türlü inşaatına başlayamadığı Türkiye fabrikası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firmanın Manisa'daki arazisinde hareketlilik gözlemlendi. BYD otomobillerin üretileceği tesisin beton blokları yerleştirilmiş durumda.

Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD, en çok da Türkiye'de kuracağı fabrika ile gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl resmî açıklama yapan şirket, Manisa'ya bir üretim tesisi kuracağını ilan etmiş, 2026'nın sonu itibarıyla da yerli üretim yapacağını söylemişti.

Ancak bu duyurunun üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen BYD'nin Manisa'daki fabrika alanında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu da şirkete yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. Neticede Türkiye, BYD'nin fabrika kurması için teşvik vermiş, vergiden muaf tutmuştu.

Paylaşılan son görüntülerde hareketlilik var!

Konuyu yakından takip eden İsmail Bayramoğlu, resmî X hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bölgeden fotoğraflar paylaşan Bayramoğlu, Manisa'da BYD'de verilen üretim tesisi arazisinde hareketlilik olduğunu ifade etti. Bundan birkaç hafta öncesine kadar hiçbir ilerleme bulunmayan araziye beton bloklar yerleştirilmiş durumda.

Konuyla ilgili resmî bir açıklama yok ancak paylaşılan görüntüler, BYD'nin Türkiye'deki fabrikasının yapımına gecikmeli de olsa başlandığını gözler önüne seriyor. Eğer inşaat tamamlanır ve her şey yolunda giderse bu yıl sonu itibarıyla yerli üretim BYD otomobiller, yukarıda fotoğrafını paylaştığımız araziden çıkacaklar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak...