Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

BYD'nin bir türlü inşaatına başlayamadığı Türkiye fabrikası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firmanın Manisa'daki arazisinde hareketlilik gözlemlendi. BYD otomobillerin üretileceği tesisin beton blokları yerleştirilmiş durumda.

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD, en çok da Türkiye'de kuracağı fabrika ile gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl resmî açıklama yapan şirket, Manisa'ya bir üretim tesisi kuracağını ilan etmiş, 2026'nın sonu itibarıyla da yerli üretim yapacağını söylemişti.

Ancak bu duyurunun üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen BYD'nin Manisa'daki fabrika alanında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu da şirkete yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. Neticede Türkiye, BYD'nin fabrika kurması için teşvik vermiş, vergiden muaf tutmuştu.

Paylaşılan son görüntülerde hareketlilik var!

Başlıksız-1

Konuyu yakından takip eden İsmail Bayramoğlu, resmî X hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bölgeden fotoğraflar paylaşan Bayramoğlu, Manisa'da BYD'de verilen üretim tesisi arazisinde hareketlilik olduğunu ifade etti. Bundan birkaç hafta öncesine kadar hiçbir ilerleme bulunmayan araziye beton bloklar yerleştirilmiş durumda.

Ticaret Bakanı Açıkladı: BYD'ye Gümrük Ambargosu Var mı? Ticaret Bakanı Açıkladı: BYD'ye Gümrük Ambargosu Var mı?

Konuyla ilgili resmî bir açıklama yok ancak paylaşılan görüntüler, BYD'nin Türkiye'deki fabrikasının yapımına gecikmeli de olsa başlandığını gözler önüne seriyor. Eğer inşaat tamamlanır ve her şey yolunda giderse bu yıl sonu itibarıyla yerli üretim BYD otomobiller, yukarıda fotoğrafını paylaştığımız araziden çıkacaklar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak...

Araba Elektrikli Araba Türkiye BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim