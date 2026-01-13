Tümü Webekno
Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Renault, Avrupa'ya gelmeyecek E segmen SUV otomobili "Filante"yi tanıttı. Efsane bir tasarıma ve eşsiz özelliklere sahip olan otomobil, Mart 2026 itibarıyla satışa sunulacak. Peki Renault'un yeni otomobili neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu

2025'te Türkiye'de en çok binek otomobil satan marka olarak adını tarihe yazdıran Fransız otomobil devi Renault'tan bomba bir hamle geldi. Şirket, E segmentindeki yepyeni SUV modeli Filante'yi resmen tanıttı. Ancak bu lüks SUV, ne yazık ki Avrupa ve Türkiye pazarına gelmeyecek.

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan Renault Filante, LED ve parçalı aydınlatmalarla donattığı ön kısmında Renault logosunu andıran ızgara açıklıkları kullanmayı tercih etti. Bu da otomobile oldukça şık ve sportif bir görünüm kazandırmış durumda. Arka kısımda ise öndeki tasarıma uyumlu bağımsız LED aydınlatmalar dikkatlerden kaçmıyor.

Karşınızda Renault Filante:

Renault Filante'nin iç tasarımının da mükemmel olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Bu bağlamda; kesikli direksiyon tasarımı, tam dijital bir bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı ise yolcunun bulunduğu bölüme kadar uzuyor ve ana ekrandan bağımsız olarak kullanılabiliyor. Lüks tasarım koltuklar ve ambiyans aydınlatma gibi premium özellikler de Renault Filante'de göze çarpan detaylar arasında.

Renault'un yeni SUV'u, yüksek performansı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Şirketin açıklamasına göre bu otomobilde "E-Tech 250" isimli tam hibrit sistem bulunacak. 250 HP gücündeki Filante, tahmin edebileceğiniz üzere otomatik şanzıman ile donatılacak.

Gelelim fiyatına. Renault, E-SUV'unun fiyatına ilişkin bir şey söylemedi ancak bunun bizim için çok da önemli olmadığını söyleyebiliriz. Zira bu otomobil, Mart 2026'da Güney Kore'de satışa sunulacak. Ardından da Latin Amerika ve Körfez ülkelerindeki tüketiciler, Filante ile tanışma imkânı yakalamış olacaklar.

