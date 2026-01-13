Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

MG3, Euro NCAP testlerinde tarihe geçti. Çarpışma testi sırasında sürücü koltuğu yerinden çıkan otomobil, İngiltere'de geri çağırma programı başlattı. İşte yaşanan bu ilginç olayla ilgili detaylar...

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en prestijli otomobil çarpışma testlerinin başında gelen Euro NCAP'te çok ilginç bir olay yaşandı. 2025 model MG3'ün çarpışma testini gerçekleştiren ekip, 29 yıllık tarihinde benzerini görmediği bir olayla karşılaştı. Öyle ki MG3'ün sürücü koltuğu, çarpışma testi sırasında yerinden çıkmıştı.

2025 MG3, firmanın küçük şehir otomobillerinden bir tanesi. Oldukça modern teknolojilerle donatılan otomobil, Euro NCAP'te 4 yıldız almayı da başardı. Ancak sürücü koltuğunun yerinden çıkmış olması, bu 4 yıldıza gölge düşürmüş oldu. Yetkililer, MG3 yerine başka otomobil bakmalarını tavsiye etti.

Peki koltuğu kopan otomobile nasıl 4 puan nasıl verildi?

Başlıksız-1

Yaşanan bu olaydan sonra Euro NCAP'e olan güveniniz sarsılmış olabilir. Haklısınız da. Neticede bu kadar prestijli bir kurumun koltuğu yerinden çıkan bir otomobile 4 yıldız vermesi çok da mantıklı değil. Buradaki mesele şu. Euro NCAP, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığı için yaşanan olayın nasıl bir ceza puanı alacağına dair bir kural yok. Bu kural olmadığı için 4 yıldız verildi. Ancak Euro NCAP, durumu şeffaf bir şekilde açıklamış oldu. Ayrıca bundan sonraki süreçler için kriterlerin yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Bu arada; Çinli otomobil üreticisinin yaşanan sorunla ilgili olarak otomobillerinin arkasında olduğunu da belirtelim. İngiltere'deki haber kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre MG, Ağustos 2025'ten önce üretilen MG3 ve MG3 Hybrid+ modelleri için geri çağırma programı başlattı. Yetkili servislere çekilecek otomobiller, ücretsiz onarım işlemine sokulacaklar.

İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat: Cüzdanınızı Boşaltabilecek, En Bilindik Kronik Sorunlu Motorlar İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat: Cüzdanınızı Boşaltabilecek, En Bilindik Kronik Sorunlu Motorlar

MG3'ün koltuğunun koptuğu anlara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim