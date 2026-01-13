Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

MG3, Euro NCAP testlerinde tarihe geçti. Çarpışma testi sırasında sürücü koltuğu yerinden çıkan otomobil, İngiltere'de geri çağırma programı başlattı. İşte yaşanan bu ilginç olayla ilgili detaylar...

Dünyanın en prestijli otomobil çarpışma testlerinin başında gelen Euro NCAP'te çok ilginç bir olay yaşandı. 2025 model MG3'ün çarpışma testini gerçekleştiren ekip, 29 yıllık tarihinde benzerini görmediği bir olayla karşılaştı. Öyle ki MG3'ün sürücü koltuğu, çarpışma testi sırasında yerinden çıkmıştı.

2025 MG3, firmanın küçük şehir otomobillerinden bir tanesi. Oldukça modern teknolojilerle donatılan otomobil, Euro NCAP'te 4 yıldız almayı da başardı. Ancak sürücü koltuğunun yerinden çıkmış olması, bu 4 yıldıza gölge düşürmüş oldu. Yetkililer, MG3 yerine başka otomobil bakmalarını tavsiye etti.

Peki koltuğu kopan otomobile nasıl 4 puan nasıl verildi?

Yaşanan bu olaydan sonra Euro NCAP'e olan güveniniz sarsılmış olabilir. Haklısınız da. Neticede bu kadar prestijli bir kurumun koltuğu yerinden çıkan bir otomobile 4 yıldız vermesi çok da mantıklı değil. Buradaki mesele şu. Euro NCAP, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığı için yaşanan olayın nasıl bir ceza puanı alacağına dair bir kural yok. Bu kural olmadığı için 4 yıldız verildi. Ancak Euro NCAP, durumu şeffaf bir şekilde açıklamış oldu. Ayrıca bundan sonraki süreçler için kriterlerin yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Bu arada; Çinli otomobil üreticisinin yaşanan sorunla ilgili olarak otomobillerinin arkasında olduğunu da belirtelim. İngiltere'deki haber kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre MG, Ağustos 2025'ten önce üretilen MG3 ve MG3 Hybrid+ modelleri için geri çağırma programı başlattı. Yetkili servislere çekilecek otomobiller, ücretsiz onarım işlemine sokulacaklar.

MG3'ün koltuğunun koptuğu anlara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: