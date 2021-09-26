Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Twitter’da kendisinin ve torununun kedisinin yer aldığı fotoğraflar paylaştı. Adı ‘Pıt Pıt Şeker’ olan kedinin gazeteyi dikkatle incelediği fotoğraflar, sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcılarından gelen mizahi yanıtlar ise gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmî Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme girdi. Söz konusu fotoğrafların yıldızı, gazete okurken Erdoğan’ın yanına gelen ‘Pıt Pıt Şeker’di.

Gönderi kısa sürede bolca tepki aldı ve fotoğrafta bulunan kedinin adıyla yeni bir etiket başlatıldı. Tepkilerin kimi kediye sevgi gösterirken, kimi de fotoğraflardan yola çıkarak mizahi bir üslupla ülke gündemine değindi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Pıt Pıt Şeker’in yer aldığı asıl paylaşım:

Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete okurken kucağına oturan ve gazeteyi inceleyen bir kediyle yer aldı. Boyundan yavru olduğunu görebildiğimiz bu kedi, Cumhurbaşkanı’nın kendi açıklamasına göre torunu Aybike’nindi. Erdoğan, fotoğrafları paylaştığı tweet’te şu ifadelere yer verdi: “Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı.”

Ardından kedili fotolar, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Biz de atılan tweet’lerden en eğlenceli olanları sizler için derledik.

Pıt Pıt Şeker’e sosyal medyadan gelen tepkiler: