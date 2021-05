Cumhurbaşkanı: Bayram Sonrası Kontrollü Normalleşme Geliyor

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle tüm vatandaşlar için bir video mesaj yayınladı. "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece tam kapanma sürecinin bayram sonuna uzatılmayacağını aktarmış oldu.

Söz konusu bayram mesajında daha çok salgın ve tedbirler ile ilgili açıklamalara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullanırken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçtiğimiz yıl bu musibetten kurtulmayı umut ediyorduk

"Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak bizde etkilendik.

Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede her türlü yol ve yöntem kullanılacak

Salgın ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, salgınla mücadelede sağlık sistemini güçlü tutmaya devam edeceklerini ifade ederken; başta aşı olmak üzere salgınla mücadelede her türlü yol ve yöntemi kullanacaklarını söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz...Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."