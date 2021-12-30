Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanından Sürpriz Açıklama

Türkiye’nin ekonomik planları hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı da bugün yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. ‘Kura müdahale etmede geç kalınmış olabilir’ sözleri gündem yarattı.

Türkiye ekonomisi ve ekonominin sonucunda oluşan şartlardan dolayı Türk halkı, şu ana kadarki en çalkantılı dönemlerden birine tanıklık ediyor. Bu ay içinde dolar hem 18 TL’ye kadar ulaşarak korkutmuş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla bir gecede 11 TL sularına çekilmişti.

Doların 13 TL sınırını aşıp yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde ise ekonomi hakkında çeşitli açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalardan bir yenisi de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanından geldi.

‘Kura müdahalede geç kalınmış olabilir’

Bildiğiniz üzere artık Türkiye’nin şahsına münhasır yeni bir ekonomik modeli bulunuyor. İki hafta önce açıklanan bu yeni model hakkında Bloomberg HT yayınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ekonomik planları ve şu ana kadar alınan kararları da değerlendirdi. Kurdaki hareketliliğin öngörülebilir olmadığını belirten Aşan, aynı zamanda müdahalenin de gecikmiş olabileceğini ifade etti.

Aşan, gelecekte hayata geçirilmesi hedeflenen ekonomik planlar hakkında şu ifadeleri kullandı; “Uzunca bir süredir ithal ikamesi üzerine kurulu bir model yürüyordu. Son dönemde bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Orada ana hedef hiç değişmedi. Hedef ithalatı azaltıp, ihracatı azaltmak. Burada asıl parametre cari fazla. Nisan'da çok büyük ihtimalle cari fazlayı görürüz. Türkiye'nin uzun süreli cari açıklarla devam edebilmesi mümkün değil. Bu cari açıkla enflasyonu düşürmek de mümkün değil. Önümüzdeki dönemde değerlendireceğimiz parametre cari fazla olacak.”

Türkiye’nin daha önceden de cari fazla verdiğine dikkat çeken Aşan, mevcut ihracat planları hakkında bir problem görmediğini belirtiyor. Kendisinin kur hakkında yaptığı “Kurun 20-30 liralara gideceğini öngörerek elbette bir model ortaya çıkmaz. Kurdaki hareket öngörülebilir değildi, yine de daha iyi yönetilebilirdi. Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı, elbette olabilir. Devlet tarafında bundan daha hızlı davranmak mümkün değil. Devlet kontrolü fazla bir mekanizma.” açıklaması ise dikkat çekti.