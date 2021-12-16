Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 'Ekonomi Modeli' Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Türkiye’nin yeni ekonomik modelini açıkladı. “Türkiye Ekonomi Modeli” olarak adlandırılan model çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan ekonomik hedefler açıklandı.

Türk Lirası her geçen gün tarihinin ‘en değersiz’ seviyesini görmeye devam ederken bu sabah dolar 15 TL’nin üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındıktan sonra 15,20 seviyesini gören dolar, şu anda 15,65 seviyesinde. En temel gıda ihtiyaçlarından yakıta kadar her alanda zam gelirken halkın aklında bir soru var: Bu sorun nasıl çözülecek?

İşte bu soruya yanıt olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Dün, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan iş dünyasına ilginç bir talep gelmişti. Bugün de bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Türkiye’nin ‘yeni ekonomi modeli’ ve bu alandaki hedefleri paylaşıldı. “Türkiye Ekonomi Modeli” olarak adlandırılan ekonomik planda ‘üretim odaklı ihracat’ hedefleniyor.

‘Hayati seviyede önem arz ediyor’

Twitter üzerinden yayınlanan bildiride ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin hayati seviyede önem arz ettiği ifade ediliyor. Bu ekonomik model çerçevesinde ‘ithal girdinin önlenebileceği sektörlere’, tarıma, turizme, ve istihdamın artırılmasına öncelik verileceği ifade ediliyor. Ülkenin kurumlarının da bu ekonomi politikasını destekleyerek bu yönde adımlar atacağını belirten bildiride aynı zamanda 2002 yılından bu yana yapılan lojistik ve altyapı hizmetleri sayesinde üretim ve ihracatın da kısa sürede artırılacağı söyleniyor.

Muhalefet kanadı ise mevcut ekonomi yönetiminin halkı daha da fakirleştireceğini ve bundan vazgeçilerek erken seçime gidilmesi gerektiğini savunuyor. Türk Lirası’nın bu yılın başından itibaren değer kaybı %50’yi aştı. Eylül ayından beri Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri, TL’nin erimesine yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı yeni Türkiye Ekonomi Modeli’nin önümüzdeki dönemde bu süreci nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Twitter paylaşımı: