Son zamanların en popüler platformlarından birine dönüşen OnlyFans'in Türkiye'deki içerik üreticileri, platform hakkında pek çok merak edilen detayı paylaştı. Fayn ile bir araya gelen içerik üreticiler, aylık kazançlarından da bahsetti.

İnternet kültürünün kısa sürede büyük oranda değişmesine neden olan OnlyFans, günümüzde yetişkin içerikli görüntülerin yer aldığı bir platform olarak biliniyor. Burada çoğunlukla bir internet ünlüsü, kendisine her ay abonelik ücreti ödeyen takipçileri için özel içerikler paylaşıyor ya da belirli bir ücret karşılığında özel isteklerini yerine getiriyor.

OnlyFans, dünya çapıyla kıyaslandığında çok fazla olmasa da Türkiye’de de aslında fazlaca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Peki, Türkiye’deki içerik üreticileri, OnlyFans üzerinden takipçilerine neler sunuyor, bu platformda neler paylaşıyor ve bir ay içinde ne kadar fazla para kazanabiliyorlar? İşte bu sorunun cevabı, Fayn tarafından yayımlanan aşağıdaki videoda doğrudan OnlyFans’in Türk içerik üreticileri tarafından veriliyor.

Ayda 100 dolar kazanan da var, 4000 dolar kazanan da

OnlyFans içerik üreticileriyle bir araya gelen Fayn ekibi, içerik üreticilerine yukarıdaki soruların cevaplarını ve daha birçok detayı sordu. OnlyFans içerik üreticilerinin büyük bir çoğunluğu, platformu kullanan neredeyse her kullanıcı gibi OnlyFans’te erotik içerikler paylaştıklarını ifade etti. İçerik üreticilerinin nasıl ve ne için bu platforma girdikleri sorulduğundaysa her birinin ayrı bir geçmişi ve hikâyesi vardı.

İçerik üreticileri, OnlyFans’te takipçileri, onlardan gelen talep ve daha fazla şey hakkında detaylar paylaşmaya devam ederken konu elbette gelire de geldi. Videoda yer alan içerik üreticilerinin elde ettiği gelir skalası aslında oldukça farklıydı. Bir içerik üretici ayda en fazla 100 dolar kazandığını dile getirirken, bir başkası üç – dört bin dolar kazandığını söylüyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde OnlyFans’ın en ünlü Türk içerik üreticilerinden birinin, hesabında duran 22 bin doları paylaştığını da görmüştük. Fakat bu kişinin bu kazancının belirli bir süreye mi ait yoksa toplam kazancı mı olup olmadığı bilinmiyordu.

Son zamanların en popüler platformlarından birisi olan OnlyFans hakkında merak ettiğiniz birçok konunun cevaplandığı videoyu, aşağıdan izleyebilirsiniz: