Makam Araçlarının Değiştirilmesi İstendiği Öne Sürüldü

Sözcü tarafından paylaşılan bir habere göre Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara yazı göndererek Volkswagen ve Audi marka makam araçlarının değiştirilmesini istedi. Nedeni ise Volkswagen'in Türkiye yatırımını siyasi gerekçelerle iptal etmiş olması.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, geçtiğimiz yıl Türkiye’de yeni nesil otomobillerinden çok ülkemizde kurmayı planladığı üretim tesisi ile konuşulmuştu. Alman otomotiv devi, 100 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kurmasına rağmen söz konusu fabrika kararından önce pandemi sonra ise siyasi nedenler dolayısı ile vazgeçti.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada söz konusu siyasi nedenlerle ilgili olarak, “Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Ben orada fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim, Türkiye’de yeni fabrikayı açabilirdik ve orada koşulların düzelmesine katkımız olabilirdi. Türkiye jeo-stratejik açıdan Avrupa’nın vazgeçebileceği bir ülke değil.” ifadelerini kullanmıştı.

İddiaya göre makam araçlarında Volkswagen ve Audi'nin yerini Ford ve Renault alacak

Sözcü tarafından öne sürülen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı, Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım kararından “siyasi” nedenlerle vazgeçmesi üzerine ilginç bir yaptırım kararı aldı. Buna göre bazı bakanlıklara yazı gönderen Cumhurbaşkanlığı, başta Passat olmak üzere Volkswagen ve Audi marka makam araçlarının değiştirilmesini istedi.

Aynı yazıda Renault marka otomobillere öncelik verilmesi ve Ford/Toyota marka otomobillerin kamuda kiralanmasının istendiği belirtiliyor. Sözcü, Passat’a alternatif olarak Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceğini belirtiyor. Türkiye’de 115 bin makam aracının bulunduğu ifade edilirken bunların ne kadarının Volkswagen ya da Volkswagen alt markalarına ait olduğu ise tam olarak bilinmiyor.