Uber uygulaması şimdiye kadar sadece kara taşıtlarıyla yolculuk yapma imkânı sunuyordu. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Uber, kullanıcılarına 100 balon yolculuğu hediye ediyor.

Kapadokya'da balon turu yapmak, pek çok kişinin yapmak istedikleri listesinde üst sıralarda yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Uber, 100 kullanıcısına ücretsiz bir balon yolculuğu fırsatı sunuyor. Böylece platform da ülkemizdeki kutlamalara katılmayı amaçlıyor.

Global teknoloji platformu Uber, UNESCO Dünya Mirası Göreme Milli Parkı'nda yapılacak olan yolculukları da tek bir tuşla rezerve edilebilir hâle getirecek. Bu özelliğin kullanıcılara sunulması da yapılacak olan kampanya ile duyurulacak.

Uber balon yolculukları için rezervasyonlar başladı.

Balon hizmeti ile Uber kendisi için bir ilki gerçekleştirirken konuyla ilgili olarak şirketin Türkiye CEO'su Neyran Bahadırlı şu ifadeleri kullandı: “Dünyaya ulaşımda yeni imkânlar yaratan bir platform olma misyonumuzdan hareket ile dünyanın en ikonik seyahat deneyimlerinden biri olan Kapadokya’da balonla gökyüzüne uçmayı uygulamamıza ekleyerek, tam anlamıyla insanların nereye isterlerse gitmelerini kolaylaştıran bir teknoloji platformu olmaktan gurur duyuyoruz. Ekim ve kasım ayları boyunca rekor sayıda turistin Kapadokya’yı ziyaret etmesi beklenirken Uber Balon ile tüm Uber kullanıcıları tek bir tuşla balon deneyimine kolay ulaşabilecekler.”

Uber'den alınan ücretsiz balon gezileri 23 Ekim ila 19 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Bu gezilerin yapılması için hava şartlarının da uygun olması gerekecek. Ayrıca bir sonraki güne rezervasyon yaptıracak olan kullanıcıların bu işlemi saat 18.00'e kadar tamamlaması gerekecek.