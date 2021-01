Cyberpunk 2077 1.1 Güncellemesinde Yeni Hata

Cyberpunk 2077'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1.1 güncellemesinde oyunun ilerlememesine neden olan yepyeni bir hata ortaya çıktı. Hatayla karşılaştıktan sonra kayıt olan oyuncuların tüm ilerlemesi boşa gitmiş oluyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 için birçok sorunun giderildiği 1.1 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Şirket, yapılan güncellemede çeşitli stabilizasyon geliştirmelerine odaklanıldığını ve pek çok hatanın giderildiğini söylese de durum pek öyle görünmüyor.

Normal şartlar altında zaten bir enkaz haline gelen oyunu kurtarması beklenen yeni güncelleme, bunun yerine kendi sorunlarını da alıp gelmiş gibi duruyor. Öyle ki Eurogamer'a göre oyuncular, 1.1 güncellemesinden sonra oyunun sıkışmasına ve ilerlememesine neden olan bir hatayla karşılaşmaya başladılar.

Down on the Street görevi için nur topu gibi yeni bir hatamız oldu:

Cyberpunk 2077 1.1 güncellemesiyle birlikte oyunun görevleri ve açık dünyasında karşılaşılan hatalar, Takemura'nın Down on the Street'te arama yapmaması, Jackie'nin The Pickup'ta ortadan kaybolması, Delamain'in Epistophy'te oyuncunun ilk başta yardım etmeyi reddetmesi durumunda ortaya çıkan sessizliği gibi birçok sorunun giderildiği açıklanmıştı.

Oyuncuların bildirdiğine göreyse Down on the Street görevi için artık bambaşka bir hatamız oldu. Bilmeyenler için Down on the Street'te görevi ilerletmek için karakterinizin Goro Takemura adlı bir NPC'den çağrı alması gerekiyor. Güncellemeden önce Takemura bazen arama yapmıyor ve oyunun aksamasına sebep oluyordu. Şimdiyse Takemura, oyuncuyu arasa da hiçbir şey söylemiyor ve görev ilerlemiyor.

Hata yeniden ortaya çıkacağı için oyunun eski bir kaydını yüklemenin bu sorunu çözmediği belirtiliyor. Bu da hata meydana geldikten sonra kayıt alanlar için tüm oyun ilerlemesinin tamamen kaybolduğu anlamına geliyor.