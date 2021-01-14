Cyberpunk 2077 Ekibi, Tüm Dünyadaki Oyunculardan Özür Diledi

CD PROJEKT RED'in kurucu ortaklarından Marcin Iwinski, bir video ile oyunculara seslendi. Videoda nerede hata yaptıklarını ve bunları nasıl düzelteceklerinden bahseden Iwinski, dünya genelindeki tüm oyunculardan da özür diledi. Kurucu ortak, sorunların en kısa sürede düzeltileceğini söylüyor.

2020 yılında en çok konuştuğumuz oyun, hiç şüphesiz Cyberpunk 2077'ydi. CD PROJEKT RED ekibi, yıllar boyunca üzerinde çalıştığı bu oyunu nihayet 2020'de yayınlamaya karar vermişti. Defalarca yaşanan ertelemeler oyuncuların canını sıkmış olsa da Cyberpunk 2077, vadettikleriyle beklemeye değerdi. Ancak oyun, yayınlandığı gün itibarıyla tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle de konsol oyuncularının yaşadığı ciddi sorunlar, video oyun dünyasında infial yarattı.

Cyberpunk 2077, hala istenen düzeyde. Ayrıca geliştirici ekip de bunun farkında. Farkındalığını dile getirmek isteyen ekip, yayınladığı yeni bir video ile de duruma açıklık getirdi. Dünya genelindeki tüm oyunculardan özür dileyen kurucu ortak Marcin Iwinski, bundan sonra ne yapacaklarına dair de bazı açıklamalarda bulundu. Görünüşe göre CD PROJEKT RED, oyuna yenilikler getirmek yerine oyundaki mevcut hataları gidermeye odaklanacak.

"Eski nesil konsolları küçümsedik. Kolay olacak sandık"

Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077'yi geliştirirken ilk amaçlarının, PC'lerde mükemmel görünecek bir oyun yapmak olduğunu istiyor. CD PROJEKT RED'in kurucu ortağına göre oyun, önce PC'ler için tamamlanacak sonra da PlayStation 4 ve Xbox One'a optimize edilecekmiş. Iwinski, donanım farklılıklarını bildiklerini ancak bu optimizasyon işleminin çok zor olmadıklarını düşündüğünü söylüyor. İtiraf niteliğinde bir açıklama yapan yönetici, konsolları küçümsediklerini belirtiyor.

Bundan sonra ne olacak?

Iwinski tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bugüne zaten bazı sorunları giderdi. Ancak bundan sonra da çalışmalar, sorun gidermeye yönelik olacak. Yani şirketin vadettiği ücretsiz DLC ve diğer içerikler, bir süre daha az öncelikte olacak. Geliştirici ekibin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten kurucu ortak, mümkün olan en kısa sürede yeni güncellemelerin geleceğini, sorunların neredeyse tümüyle giderileceğini ifade ediyor. Ayrıca iadeler konusunda da tüm oyuncuların müsterih olmaları gerektiğini söyleyen Iwinski, ilk parti iadelerin gerçekleştiğini, sürecin olağan şekilde devam ettiğini vurguluyor.

İşte CD PROJEKT RED'in paylaştığı son video