"Cyberpunk 2077 Kesin Olarak 10 Aralık'ta Çıkacak"

3. çeyrek mali toplantısında Cyberpunk 2077 ile ilgili yatırımcılara bilgi veren CD Projekt Red, oyunun kesin olarak 10 Aralık'ta çıkış yapacağını söyledi. Yine de şirketin daha önceki ertelemelerden önce de benzer açıklamalarda bulunduğunu unutmamak gerek.

Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt’in en yeni oyunu olarak karşımıza çıkacak Cyberpunk 2077'nin piyasaya çıkışı tam bir yılan hikayesine döndü desek fazla abartmış olmayız. Zira uzun yıllardır geliştirme aşamasında olan oyun için açıklanan ilk çıkış tarihi Nisan 2020 olmuştu. Ancak sonrasında çıkış tarihi nisandan eylüle, eylülden kasıma, kasımdan da aralığa ertelendi.

Kısa süre önce üçüncü çeyrek mali durum toplantısını gerçekleştiren CD Projekt’te CFO koltuğunda oturan Piotr Nielubowicz, The Witcher serisinin şirkete hala müthiş seviyede para kazandırdığını aktarırken, Cyberpunk 2077’nin kesin olarak 10 Aralık’ta çıkış yapacağını bildirdi.

CD Projekt, Cyberpunk 2077’nin 10 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacağı konusunda kendinden emin ifadeler kullanıyor olsa da şirketin eylül ve kasım aylarındaki ertelemeler için de benzer ifadeler kullandığını unutmamak gerekiyor. Bir başka deyişle; konu Cyberpunk 2077 ise ertelenme ihtimalı her zaman bulunuyor.

Bu ihtimali biraz daha açmak gerekirse; Penguino, 26 Ekim’de yapmış olduğu bir paylaşımda Cyberpunk 2077’nin resmi Twitter hesabını etiketlemiş ve oyunun 19 Kasım’da gerçekten de çıkıp çıkmayacağını sormuştu. Cyberpunk 2077 hesabı, oyunun 19 Kasım’da çıkacağını “kesinlikle onaylayabiliriz” şeklinde bir yanıt vermiş, oyun bir gün sonra aralık ayına ertelenmişti.