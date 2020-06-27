Cyberpunk 2077’de Yer Alan The Witcher 3 Easter Egg'i

CD PROJEKT RED’in büyük merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt adlı oyundan bir easter egg de barındırıyor. Bu easter egg, oyunun başlangıç kısımlarında bulunuyor.

2020'nin belki de en çok beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077, sonbaharın sonlarına ertelenmişti. Yine de oyunun ertelenmesi, basın mensuplarının oyunu izin verildiği kadar inceleyip oynamalarına ve oyun hakkında açıklamalar yapmalarına engel olmadı.

Oyunla ilgili ortaya çıkan bilgilerden biri de CD PROJEKT RED’in yine kendi yaptığı ve çok popüler olan bir başka yapım The Witcher 3: Wild Hunt’a ait bir easter egg barındırıyor. Oyun içerisinde bir dergide yapımın adı geçiyor

The Witcher 3, 'retro' oldu:

Cyberpunk 2077’nin başlangıç kısımlarında karşımıza çıkan bu easter egg, GameSpot’tan Edmond Tran tarafından keşfedildi. Oyuna Arasaka şirketinde bir karşı istihbarat görevlisi olan V ile, 'Corporate' yolundan başlayan Tran, V’nin ofisinde sağı solu kurcalamaya başladı.

V’nin ofisinde bir masa bulunuyordu ve masanın bir gözünden de bir retro oyun dergisi çıktı. Derginin kapağında The Witcher 3’ten bir görsel yer alıyordu. Görselde gördüğümüz kişiyse serinin sevilen karakteri Ciri’den başkası değil.

Aslında oyunda bir şekilde Ciri’nin olup olmayacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Karakterin boyutlar arasında yolculuk edebilme gücü olması ve daha önce Cyberpunk 2077 evrenini andıran bir evrenden bahsetmesi de bu ihtimalin daha da güçlenmesini sağlıyordu.

Ciri’nin Cyberpunk 2077’ye gelmesi zor:

Öte yandan Ciri’nin yapıma dâhil olma seviyesi muhtemelen bu easter egg'den öteye gidemeyecek. Cyberpunk 2077’nin oyun yöneticisi olan Adam Badowski, yaptığı açıklamada Ciri’nin oyunda yer almasına kesinlikle karşı olduğunu ve bu konudaki sorulardan nefret ettiğini ifade etmişti.

Stüdyonun kurucularından ve yöneticilerinden olan Marcin Iwinski ise yaptığı açıklamada Badowski’nin belki ileride fikrini değiştirebileceğini ifade etmiş ve Ciri’nin oyuna dâhil olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamıştı. Yine de oyun çıkmadan bu konuda kesin konuşmak mümkün değil.