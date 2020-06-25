2020'nin en merak edilen ve kısa süre önce Kasım 2020’ye ertelendiği bildirilen oyunu Cyberpunk 2077 şimdi de anime dizisini duyurdu. Cyberpunk: Edgerunners ismi verilen anime dizisinin, 2022 yılında Netflix'te seyirciyle buluşacağı açıklandı.

Bugün Cyberpunk 2077 oyunu hakkında bilgi vermek için gerçekleştirilen Night City Live Wire isimli etkinlik, pek çok yeni bilginin açıklandığı bir organizasyon oldu. Sunum sırasında beklenen oyunla ilgili pek çok yenilik duyurulurken bunların en ilgi çekenlerinden bir tanesi de oyunculara müjdelenen anime dizisiydi. Yapımcı firma CD PROJEKT RED, etkinliğin ilk bölümünde yeni Cyberpunk animesi Cyberpunk: Edgerunners isimli dizinin duyurusunu yaptı. Dizinin 2022 yılında Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşacağı söylendi.

Anime dizisinin; Kill la Kill, Little Watch Academia ve daha birçok anime dizisinin arkasındaki ekip olan Trigger Studio tarafından oluşturulacağı da aktarıldı. Bunun yanı sıra müziklerin de Silent Hill’in bestecisi olarak hatırlanan ses sanatçısı Akira Yamaoka tarafından düzenleneceği söylendi. Ayrıca Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı aracılığıyla bir de tanıtım videosu yayınlandı.

2022 yılında Netflix’te olacak:

Çalışmalarına başlanan ve 2022’de Netflix üzerinden yayınlanacak olan anime dizisiyle ilgili henüz çok fazla detay gelmemiş olsa da dizinin, bir şehirde hayatta kalmaya çalışan 10 yaşındaki çocuğu konu alacağı ve çocuğun hayatta kalmak için verdiği mücadeleye odaklanacağı verilen bilgiler arasında. Oyunun ve dizinin arkasındaki ekip, düzenlenen etkinlikten de görüleceği üzere oldukça heyecanlı gibi duruyor ve bu da oyuncularla anime tutkunlarının söz konusu tarihleri iple çekmesine neden oluyor.

Düzenlenen etkinlik de aslında tam da bu yüzden önem kazanıyor. Ertelenmek zorunda kalınan oyun için hem kafalardaki soruları yanıtlamak hem de bekleyenlerin bir nebze de olsa memnun edebilmek için planlanan organizasyon oldukça ilgi çekmişe benziyor. Yeni oyun karakterlerinin ve oyun geçtiği şehir olan Night City’nin detaylarına odaklanan etkinlikte açıklanan anime dizisi şimdilik başlangıç gibi. Bakalım CD PROJEKT RED bu günden sonra nasıl bir yol izleyecek ve bekleyenlere nasıl sürprizlerle gelecek.