Cyberpunk 2077 İçin Oluşturulan 3. Şahıs Kamera Modu

Bağımsız bir geliştirici, Cyberpunk 2077 için üçüncü şahıs kamera modu oluşturdu. Ücretsiz olarak dağıtılmaya başlayan mod, oyunu üçüncü kişinin bakış açısından oynayabilmenizi sağlıyor. Mod, her ne kadar mükemmel seviyede olmasa da üçüncü şahıs kamera görünümünü seven oyuncuları tatmin edecek türden.

2020 yılının en çok tartışılan, 2021 yılınınsa en çok tartışılması muhtemel oyunu Cyberpunk 2077 için bir mod paylaşıldı. Bağımsız geliştiriciler tarafından hazırlanan bu mod, birinci bakış açısına sahip oyunun üçüncü bakıştan oynanabilmesini sağlıyor. Şu an için hatalarla dolu olsa da bu mod, Cyberpunk 2077'ye olan bakışınızı değiştirecek türden.

Nexus Mods isimli internet sitesinde paylaşılan mod, Cyberpunk 2077 için bir ilk. Ancak bu modun son olmayacağını daha şimdiden belirtebiliriz. Zira hem bu modun geliştiricileri hem de diğer geliştiriciler, Cyberpunk 2077 ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Peki bu mod, Cyberpunk 2077'ye neler kazandırıyor?

Modu yükledikten sonra oyunun genel görünümü, işte böyle oluyor

Mod ile ilgili aktarabileceğimiz pek de bir şey yok. Mod sadece, oyunu üçüncü kişinin bakışından oynamanızı sağlıyor. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu mod, henüz mükemmel seviyede değil. Zira az sonra paylaşacağımız videoda da görebileceğiniz üzere, özellikle de animasyon problemleri mevcut. Örneğin karakter yürürken kamera oldukça sallanıyor. Bunun gibi pek çok sorun daha, bu modda mevcut.

Cyberpunk 2077 üçüncü şahıs kamera modu nasıl yüklenir?

Şu an için geliştirilme aşamasında olan bu modu deneyimleyebilmek için, Cheat Engine ve Cyber ​​Engine Tweaks isimli yazılımlara ihtiyacınız var. Ancak eğer şimdi bahsedeceğimiz aşamaları dikkatli bir şekilde uygularsanız, herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı ifade edebiliriz.

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Cheat Engine'i indirin ve bilgisayarınıza kurun .

. Burada bulunan bağlantı ile de Cyber ​​Engine Tweaks'e ait dosyaları indirin . (Nexus Mods, dosyaların virüs taramasından başarıyla geçtiğini söylüyor ancak yine de tarama yapmanızı tavsiye ederiz.)

. (Nexus Mods, dosyaların virüs taramasından başarıyla geçtiğini söylüyor ancak yine de tarama yapmanızı tavsiye ederiz.) Burada bulunan bağlantı ile de Cyberpunk 2077 için oluşturulan üçüncü şahıs kamera moduna ait dosyaları indirin. İndirdiğiniz mod dosyalarını, oyunun yüklü olduğu klasörler içinde bulunan \bin\x64\ yoluna kopyalayın. Eğer değiştirme izni istenirse, orijinal dosyaların yedeğini aldıktan sonra bu işlemi tekrarlayın.

ait dosyaları indirin. Cyberpunk 2077'yi açın .

. Cheat Engine uygulamasını başlatın.

uygulamasını başlatın. Cyberpunk 2077'yi Cheat Engine içinde tanımlayın .

. Önce 5'e ardından da ` tuşuna basın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra modun çalışmasını sağlayacak kodları kullanmak için hazırsınız demektir. Aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin;

Karakteriniz kadınsa; Game.AddToInventory("Items.PlayerWaPhotomodeHead",1) kodunu girdikten sonra onaylayın. Game.EquipItemOnPlayer("Items.PlayerWaPhotomodeHead", "TppHead") kodunu da önceki kod gibi onaylayın.

Karakteriniz erkekse; Game.AddToInventory("Items.PlayerMaPhotomodeHead",1) kodunu onaylayın. Game.EquipItemOnPlayer("Items.PlayerMaPhotomodeHead", "TppHead") bu kodu da onaylayın.

Mod yükleme işlemi tamamlanmıştır.

Buraya kadar anlattıklarımız, modun başarılı bir şekilde kurulmasını sağlayacaktır. Ancak herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, modun nasıl yükleneceğini gösteren bir video paylaşıldı. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebileceğiniz video, oyunun Steam sürümünde mod yüklemesinin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatıyor.

Cyberpunk 2077'nin üçüncü şahıs kamera modu nasıl görünüyor?