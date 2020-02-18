Hibrit Motorlu Czinger 21C, 1.250 Beygir Gücüyle Mest Ediyor

Otomobil sektörünün içerisinde bulunduğu değişim süreci, otomobil üreticilerini doğrudan etkiliyor. Czinger Vehicles Inc. isimli şirket, 1.250 beygir güç sunan hibrit motorlu yeni aracı "21C"yi duyurdu. Resmi lansman, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak.

Otomobil sektörü bir süredir, elektrik motoruna ve hibrit sistemlere yönelmiş durumda. Son dönemlerin parlayan yıldızı Tesla tarafından piyasaya sürülen elektrik motorlu araçlar, diğer otomobil üreticilerini de harekete geçirdi ve bu nedenle günümüzde piyasaya sürülen pek çok modelin ya hibrit ya da doğrudan elektrik motorlu versiyonları bulunuyor. Şimdiyse bir süper araç, hibrit motorun neler sunabileceğini ortaya koyuyor.

Czinger Vehicles Inc. isimli ABD merkezli bir otomobil üreticisinin bir süredir, "21C" isimli bir süper otomobil üzerinde çalıştığı biliniyordu ve şimdi bu süper araç, gün yüzüne çıktı. Geliştirdikleri otomobil ile ilgili bir de tanıtım videosu hazırlayan şirket, pek çok otomobil tutkununu mest edecekmiş gibi görünüyor.

Karşınızda Czinger 21C

Czinger 21C, tam 1.250 beygir gücünde bir araç. Bu güç, aracın sadece 1.9 saniye içerisinde 100 km/sa hıza ulaşmasını sağlıyor. Hibrit motor yapısı sayesinde benzerlerine oranla daha düşük bir egzoz emisyon değerine sahip olan 21C, hiper araçların geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.

Aracın pek çok teknik detayı şu an için bilinmiyor. Ancak Czinger 21C'nin ultra hafif bir hiper araç olma ihtimali yüksek görünüyor. Çünkü şirket kurucusu Kevin Czinger, geçtiğimiz dönemlerde de hafif araçlar üzerine çalışmış bir isimdi. Ancak bu durumu doğrulayabilmemiz için 3 Mart'ta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı'nı beklememiz gerekiyor. Şirket, yaptığı açıklamalarda aracın lansmanının Cenevre'de olacağını açıkladı.

Czinger 21C için hazırlanan tanıtım videosu