Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan simülasyon modelini tanıttı. TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, aracın modelleme ve simülasyon sürecinin nasıl işlediğini açıklıyor.

Geçtiğimiz aylarda tüm ülkenin merakla beklediği yerli otomobilin prototipini beğeniye sunan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), o zamandan beri aracın tasarım ve mühendisliğinden araçta yer alacak sesli asistana kadar pek çok bilgiyi paylaşmaya devam etmişti. Bugünse TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, yerli otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtarak simüle eden sistemi görmemize olanak sağladı.

“Türkiye’nin Otomobili’ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriyoruz” notuyla paylaşılan videoda, yerli otomobilin modelleme ve simülasyon sürecinin nasıl işlediği anlatılıyor. Dilerseniz önce videoyu izleyelim, daha sonrasındaysa detaylar üzerine konuşalım.

Yerli otomobilin modelleme ve simülasyonu:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan yerli otomobilin modelleme ve simülasyon çalışmaları da Türk mühendisler tarafından yürütülüyor. Yerli otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıttığı söylenen bir matematiksel modeli simüle eden bu yöntemse araçla yapılacak tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirmeye olanak tanıyor.

Riske girilmeden test imkânı sağlayan bu simülasyon ve modelleme aracı; taşıt dinamiği, sürüş değerlendirme veya aktif güvenlik teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlemeyi sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor.

Geliştirilen sistemin altyapısının yerli girişim firmalarıyla birlikte oluşturulduğunu belirten TOGG, kullanılan taşıt modelininse kendileri tarafından tasarlanan otomobilin özelliklerini kullandığını söylüyor. Sürekli güncellenen model, böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılmasına da olanak tanıyarak hem test sürelerini hem de maliyetleri düşürüyor.

Üretimi 2021 yılında Bursa, Gemlik’te açılacak olan fabrikada gerçekleştirilecek olan yerli otomobilin, 2022 yılında seri üretime alınacağı söyleniyor. Bu noktada araçların ne zaman satışa sunulacağı ve nihai fiyatının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.