Daha Gerçeği Tanıtılmadan Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra'lar Ortaya Çıktı [Video]

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Samsung Galaxy S26 Ultra olduğu iddia edilen bir telefonun kutu açılışı yapıldı. Ancak cihazın tasarım detayları, ortada gerçek bir amiral gemisi değil bir replika olduğunu gösteriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir telefon dükkânında “Samsung Galaxy S26 Ultra” yazılı siyah bir kutu açılıyor. Kutunun üzerinde 12 GB RAM, 512 GB depolama ve “Titanium Orange” renk seçeneği gibi oldukça iddialı detaylar yer alıyor. İlk bakışta her şey yeni Galaxy S26 Ultra sızdırılmış hissiyatı yaratıyor.

Telefon açıldığında ekranda “SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G – Powered by Android” yazısı beliriyor. Fakat burada kullanılan yazı tipi ve font büyüklüğü, Samsung’un alıştığımız kurumsal tasarım diliyle uyuşmuyor. Üstelik ekran çerçeveleri de orijinal Ultra modellerine göre daha kalın ve orantısız duruyor.

Kutudaki Yazılar En Büyük İpucu

Kutunun yan tarafında 12GB / 512GB ibaresi ve Titanium Orange renk etiketi yer alıyor. Ancak yazı fontları ve baskı kalitesi, Samsung’un resmi kutu tasarım standardıyla tam olarak örtüşmüyor.

Son yıllarda sahte amiral gemisi telefonlar dış tasarım konusunda oldukça başarılı taklitler yapabiliyor. Ancak yazılım arayüzü, ekran oranları, yazı tipleri ve ince detaylar genellikle cihazın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor.

