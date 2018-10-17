İnternet pratikte sonsuz özgürlük ortamı olsa da, teoride durum daha farklı olabiliyor. Zaman zaman bazı ülkeler bazı sitelere erişimleri engelleyebiliyor.

Dünyanın her yerinde her siteye erişmek mümkün değil. Bazen siteler ile ülkeler anlaşamıyor, bazen başka problemler çıkıyor. Dünyanın geri kalanında çok meşhur olduğu halde bazı ülkelerde yasaklı olan ya da yasaklanmış olup daha sonra açılan sitelerin listesi ise oldukça kabarık.

1 - Neredeyse Bütün Siteler : Çin

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarına, Google'a ve Wikipedia'ya erişim yasaktır. Başka sitelere de erişim yasak aslında. Buna New York Times gibi gazetelerin siteleri de dahil. Kendi arama motorlarına ve sosyal medya sitelerine sahip olan Çin'de internette kimlerin erişilebilir olacağına bakan bir idari grup bulunur.

Google ve Facebook'un ülkeye girmek için yaptığı çalışmalar da sonuçsuz kalmıştı. Şu anda Çin'de, popüler sitelerin büyük kısmını hiç duymamış bir nesil var.

2 - JW.com : Rusya

Yehova Şahitleri'ne ait site, Rusya'da engelli. Toplumu tehlikeye attığı, takipçilerinin tıbbi yardım almasına izin vermediği, aileleri yıktığı ve çocuk işçi çalıştırdığı gerekçesiyle ülkede faaliyetleri yasaklanan tarikatın kontrolünde olduğu kiliselerin de devlete devredilmesi istenmişti.

3- Skype, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Facetime : BAE, Katar, Suudi Arabistan

Bu ülkelerde internet üzerinden arama gerçekleştirmeyi sağlayan uygulamalar ve siteler, uzun süre yasaklı kalmış ya da kısıtlanmıştır. Zaman zaman toplumsal tepkileri azaltma aracı güden bu kısıtlamaların ya da yasakların ana sebebi ise para. Bu ülkelerdeki telekomünikasyon sistemlerinin büyük hissedarları olan yöneticiler, çoğu uygulama ve şirkete lisans çıkartma şartı getirmiştir.

4- Vimeo : Endonezya

Endonezya'daki pornografi yasakları oldukça sıkı. Vimeo'da yer alan çıplak ya da erotik kıyafetli kadınların videolarının olduğunu keşfeden yetkililier, sitenin yasaklanmasını sağladılar. Vimeo'da pek çok eğitici video da olmasına rağmen yetkililer, bu detayı önemsemiş gibi görünmüyor. Endonezya'da, sitenin kendisi pornografik ya da erotik olmasa da içeriğinde bu türde görüntüye yer vermiş olan bir site tamamen kapatılıyor.

5- Telegram ve Instagram : İran

İran'da 30 Aralık 2017 ile 13 Ocak 2018 arasında Telegram ve Instagram engelliydi. Bu engelin sebebi ise ülke çapındaki protestolar. Telegram ve Instagram'ın muhaliflerin hükümet karşıtı mesajlar paylaştığı ve iletişim kurduğu platformlar olduğunu gören yetkililer bu önleme başvurdu.

6- Archive.org : Rusya

Bu sitenin Rusya'da engelli olmasının sebebi ise sitede bulunan ve Rus otoritelerinin saldırgan bulduğu bir İslam Devleti videosu. Bu videonun bulunduğu 400 kadar siteden videonun kaldırılmasını isteyen Rusya, bu isteğini kabul etmeyen ve archive.org'un da aralarında bulunduğu siteleri engelledi.

7 - Telegram, Amazon Cloud, Google Cloud : Rusya

2018 yılının nisan ayında Telegram'ın bazı mesajları vermesi için mahkeme kararı çıkartan Rusya, bu kararına uymayı reddeden Telegram'ı köşeye sıkıştırmak için Google ve Amazon'un bulut platformlarını kısıtlamıştı. Rusya 15.8 milyon IP adresini Telegram kullandıkları gerekçesiyle engelledi, ancak ipin ucunun bankalara ve online satış yapan sitelere dokunmasıyla büyük karışıklık çıktı. Ruslar ise VPN kullanarak sansürü aştılar.

8 - Reddit : Rusya

Rusya'da toplamda 74 bin siteye erişim yasaklı. Reddit yasağının sebebi ise evde nasıl uyuşturucu etkisi olan mantar yetiştirileceği anlatılan bir makale. Bu makalenin Rus kullanıcılardan gizlenmesini isteyen Rus otoriteler, bu süreçte siteyi de kapatmıştı. Daha sonra makale kaldırıldı, Reddit de geri açıldı. Yaşandığı dönemde büyük tartışma yaratan bu olay, Reddit kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

9 - Youtube : Çin, İran, Sudan, Güney Sudan, Türkiye, Suriye, Pakistan

Ülkemizde de bir dönem yasak olan YouTube, özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde yasak durumda. Bunun sebebi ise 2012 yılında yayınlanan bir kısa film.

Çin'de ise 2008'den bu yana YouTube erişimi kısıtlı. Suriye'de ise bu dünya devine erişim 2011 yılında başlayan iç savaşla berabar engellenmişti. İran ise YouTube'u üç defa, farklı nedenlerle yasakladı.

10 - Wikipedia : Türkiye

Ülkemizde uzun süredir yasaklı olan Wikipedia'ya erişim engelinin nedeni ise kaldırılması talep edilen bazı makalelerin kaldırılmaması ve Türkiye'nin terörist organizasyonlarla ilişkili olmasıyla itham edilmesi.