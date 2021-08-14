Sinema ve dizi dünyasında bazı önemli roller vardır. Öyle ki bu rolleri oynayan oyuncular adlarını unutulmazlar listesine çoktan yazdırmışlardır. James Bond rolü ve oyuncu Daniel Craig, bu roller ve oyuncular arasındadır. Bazı izleyiciler için James Bond ve Daniel Craig ayrılmaz bir ikili olmuştur ancak usta oyuncunun kariyerinde unutulmaz performansı ile imza attığı pek çok başarılı film var.
Üstelik Daniel Craig yalnızca oyuncu olarak değil, sesiyle de pek çok yapımda animasyon karakterlere hayat vermiştir. Bugün 53 yaşında olan oyuncu, En İyi Aktör dalında Empire Ödülü’ne de layık görülmüştür. Daniel Craig sevenlerin en az James Bond kadar başarılı bir performans ile oyuncuyu izleyebilecekleri en iyi 10 filmi listeledik ve filmlerin anlattıkları hikayelerden kısaca bahsettik.
Daniel Craig’in James Bond olmadığı 10 film:
- Logan Lucky
- Defiance
- The Girl With The Dragon Tattoo
- Infamous
- Knives Out
- Layer Cake
- Love Is The Devil
- Munich
- Cowboys & Aliens
- Road To Perdition
Hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir soygun Logan Lucky:
- Tür: Komedi, Suç, Dram
- Vizyon tarihi: 2017
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig
- IMDb: 7,0
Ocean's Eleven filminin yönetmeni Steven Soderbergh imzalı filmde, efsane NASCAR yarışları sırasında bir soygunun komik ve komik olduğu kadar da heyecan dolu hikayesini izliyoruz. Film, iki kardeşin bir soygun yapmaya karar vermesi ile başlıyor. Bu soygun için en doğru zamanın Kuzey Carolina’da yapılacak NASCAR yarışı olduğunu düşünen kardeşler için elbette hiçbir şey yolunda gitmeyecektir.
Nazilere karşı direnen kardeşlerin hikayesi Defiance:
- Tür: Aksiyon, Dram, Tarih
- Vizyon tarihi: 2008
- Yönetmen: Edward Zwick
- Oyuncular: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell
- IMDb: 7,2
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edilen Doğu Avrupa’da geçen film, işgalcilere karşı direnen üç erkek kardeşin hikayesini anlatıyor. Aileleri öldürüldükten sonra Naliboki Ormanı'nın derinliklerine kaçan kardeşler, burada kendileri gibi bir Yahudi topluluğu bulurlar. Kardeşlerden birinin bu gruba liderlik etmesi ile birlikte artık bu bir kaçış değil, direniş hikayesine dönüşür.
Geçmişin gizemli kayıpları The Girl With The Dragon Tattoo:
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Vizyon tarihi: 2011
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer
- IMDb: 7,8
Aynı adlı romandan David Fincher tarafından beyazperdeye uyarlanan The Girl With The Dragon Tattoo ya da Türkçe ismiyle Ejderha Dövmeli Kız filmi, oyuncu performanslarıyla öne çıkmış ve pek çok dalda Oscar Ödülü’ne aday gösterilerek yılın en iyi 10 filminden biri seçilmiştir. Filmde Daniel Craig tarafından canlandırılan gazetecinin, 40 yıl önce kaybolan bir kadını ararken birlikte çalışmak zorunda kaldığı hacker ile birlikte çıktığı maceraya tanık oluyoruz.
Bir yazarın katillerle yaşadığı karmaşık ilişki Infamous:
- Tür: Biyografi, Suç, Dram
- Vizyon tarihi: 2006
- Yönetmen: Douglas McGrath
- Oyuncular: Toby Jones, Daniel Craig, Sandra Bullock
- IMDb: 7,0
ABD’li yazar Truman Capote’un hayatının bir kısmının anlatıldığı filmde, yazarın bir romanı için gerçek katillerle görüşmeye çalışmasının hikayesini izliyoruz. Gerçek hayatında da oldukça enteresan bir karakter olan Truman Capote, In Cold Blood romanına ilham olması için hüküm giymiş iki katil olan Dick Hickock ve Perry Smith ile görüşmeye başlar. Bu görüşme giderek daha yakın ve karmaşık bir hale gelecektir.
Mizah dolu bir dedektiflik öyküsü Knives Out:
- Tür: Komedi, Suç, Dram
- Vizyon tarihi: 2019
- Yönetmen: Rian Johnson
- Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
- IMDb: 7,9
Zaten kendi içinde oldukça karmaşık dinamiklere sahip olan bir ailenin babası öldüğü zaman, olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Thrombey ailesinin babası ölümü normal bir olay olarak kabul edilecekken bir anda ortaya isimsiz bir kişi tarafından tutulan, Daniel Craig’in canlandırdığı dedektif Benoit Blanc çıkar. O andan itibaren herkesin şüpheli konumunda olduğu komik bir hikaye başlar.
Daniel Craig’e James Bond rolünü kazandıran Layer Cake:
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- Vizyon tarihi: 2004
- Yönetmen: Matthew Vaughn
- Oyuncular: Daniel Craig, Sienna Miller, Michael Gambon
- IMDb: 7,3
Matthew Vaughn’ın ilk kez yönetmen koltuğunda olduğu film, klasik bir hikayeye ama başarılı oyuncu performanslarına sahip. Öyle ki Daniel Craig’in bu filmdeki performansı sayesinde James Bond olduğu bile söyleniyor. Layer Cake filminde, yıllarını uyuşturucu satarak geçiren bir satıcının artık emekli olmak istediği zaman patronundan son bir görev almasının hikayesini izliyoruz. Elbette, her son görevde olduğu gibi bunda da hiçbir şey yolunda gitmeyecektir.
Daniel Craig’in sıradışı rolü ile dikkat çektiği Love Is The Devil:
- Tür: Biyografi, Dram, Romantik
- Vizyon tarihi: 1998
- Yönetmen: John Maybury
- Oyuncular: Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton
- IMDb: 6,5
John Maybury’nin hem yazıp hem de yönettiği Love Is The Devil filminde, İngiliz ressam Francis Bacon'un gerçek ve gerçek olduğu kadar da dikkat çekici hayat hikayesini izliyoruz. Eşcinsel olan ressamın sevgilisi George Dyer’i Daniel Craig canlandırıyor. Her iki başrol oyuncusunun da performansıyla dikkat çektiği film, Birleşik Krallık’ta ödüllere doyamayan bir yapım olmuştur.
Kanlı Münih Olimpiyatları’nı aydınlatan Munich:
- Tür: Aksiyon, Dram, Tarih
- Vizyon tarihi: 2005
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée Croze
- IMDb: 7,5
Usta yönetmen Steven Spielberg imzalı Munich filmi, yönetmenin en düşük hasılat yapan filmlerinden biri olmasına rağmen En İyi Film dahil beş farklı dalda Oscar Ödülü adayı olmuştur. 1972 yılında Münih Olimpiyatları’nda İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen ve Kara Eylül olarak adlandırılan katliamın ve sonrasında gerçekleştirilen gizli operasyonun anlatıldığı filmde, oyuncuların performansı dikkat çekiyor.
Vahşi Batı’da beklenmedik uzaylı işgali Cowboys & Aliens:
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
- Vizyon tarihi: 2011
- Yönetmen: Jon Favreau
- Oyuncular: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde
- IMDb: 6,0
Uzaylıların Dünya’yı işgal etme planlarının olduğu filmlere alışkınız ama bu uzaylıların 1873 yılında Vahşi Batı’ya gelmeleri oldukça sıradışı. Daniel Craig ve usta oyuncu Harrison Ford’un başrollerinde olduğu film, kovboylar ve Amerikan yerlilerinin gerginliklerle dolu dünyasına inen bir uzay gemisini anlatıyor. Vahşi Batı’da neden ‘Biz burada yabancıları sevmeyiz.’ dediklerini bir kez daha anlıyoruz.
Yoksulluğun ortasında gangsterlerle dolu bir intikam hikayesi Road To Perdition:
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Vizyon tarihi: 2002
- Yönetmen: Sam Mendes
- Oyuncular: Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Daniel Craig
- IMDb: 7,7
Max Allan Collins tarafından yazılan aynı isimli grafik romandan sinemaya uyarlanan Road To Perdition, ABD’de işlerin sarpa sardığı Büyük Buhran döneminde geçiyor. Bir gangster çetesinin hikayesini izlediğimiz filmde her şey, bir çocuğun çetenin infazcısı olan babasının öldürülmesini görmesiyle başlıyor. Bu olay, çocuğu da babasının yoluna sokacak ve hayatı boyunca yok etmeye çalışacağı bir intikam duygusu ile dolacaktır.
Canlandırdığı James Bond karakteri ile sinema dünyasının unutulmazları arasına adını yazdıran oyuncu Daniel Craig’in başarılı performansıyla imza attığı en iyi filmleri listeledik. Daniel Craig’in en sevdiğiniz filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.