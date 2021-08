Kimilerine göre en başarılı James Bond’lardan biri olan usta oyuncu Daniel Craig’in kariyerinde Ejderhalı Dövmeli Kız gibi pek çok başarılı film bulunuyor. Oyuncuyu James Bond rolünden çok daha fazlası olarak görmek isteyenlerin mutlaka izlemesi gereken en iyi 10 Daniel Craig filmini listeledik.

Sinema ve dizi dünyasında bazı önemli roller vardır. Öyle ki bu rolleri oynayan oyuncular adlarını unutulmazlar listesine çoktan yazdırmışlardır. James Bond rolü ve oyuncu Daniel Craig, bu roller ve oyuncular arasındadır. Bazı izleyiciler için James Bond ve Daniel Craig ayrılmaz bir ikili olmuştur ancak usta oyuncunun kariyerinde unutulmaz performansı ile imza attığı pek çok başarılı film var.

Üstelik Daniel Craig yalnızca oyuncu olarak değil, sesiyle de pek çok yapımda animasyon karakterlere hayat vermiştir. Bugün 53 yaşında olan oyuncu, En İyi Aktör dalında Empire Ödülü’ne de layık görülmüştür. Daniel Craig sevenlerin en az James Bond kadar başarılı bir performans ile oyuncuyu izleyebilecekleri en iyi 10 filmi listeledik ve filmlerin anlattıkları hikayelerden kısaca bahsettik.

Daniel Craig’in James Bond olmadığı 10 film:

Logan Lucky

Defiance

The Girl With The Dragon Tattoo

Infamous

Knives Out

Layer Cake

Love Is The Devil

Munich

Cowboys & Aliens

Road To Perdition

Hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir soygun Logan Lucky:

Tür: Komedi, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2017

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

IMDb: 7,0

Ocean's Eleven filminin yönetmeni Steven Soderbergh imzalı filmde, efsane NASCAR yarışları sırasında bir soygunun komik ve komik olduğu kadar da heyecan dolu hikayesini izliyoruz. Film, iki kardeşin bir soygun yapmaya karar vermesi ile başlıyor. Bu soygun için en doğru zamanın Kuzey Carolina’da yapılacak NASCAR yarışı olduğunu düşünen kardeşler için elbette hiçbir şey yolunda gitmeyecektir.

Nazilere karşı direnen kardeşlerin hikayesi Defiance:

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell

IMDb: 7,2

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edilen Doğu Avrupa’da geçen film, işgalcilere karşı direnen üç erkek kardeşin hikayesini anlatıyor. Aileleri öldürüldükten sonra Naliboki Ormanı'nın derinliklerine kaçan kardeşler, burada kendileri gibi bir Yahudi topluluğu bulurlar. Kardeşlerden birinin bu gruba liderlik etmesi ile birlikte artık bu bir kaçış değil, direniş hikayesine dönüşür.

Geçmişin gizemli kayıpları The Girl With The Dragon Tattoo:

Tür: Suç, Dram, Gizem

Vizyon tarihi: 2011

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

IMDb: 7,8

Aynı adlı romandan David Fincher tarafından beyazperdeye uyarlanan The Girl With The Dragon Tattoo ya da Türkçe ismiyle Ejderha Dövmeli Kız filmi, oyuncu performanslarıyla öne çıkmış ve pek çok dalda Oscar Ödülü’ne aday gösterilerek yılın en iyi 10 filminden biri seçilmiştir. Filmde Daniel Craig tarafından canlandırılan gazetecinin, 40 yıl önce kaybolan bir kadını ararken birlikte çalışmak zorunda kaldığı hacker ile birlikte çıktığı maceraya tanık oluyoruz.

Bir yazarın katillerle yaşadığı karmaşık ilişki Infamous:

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2006

Yönetmen: Douglas McGrath

Oyuncular: Toby Jones, Daniel Craig, Sandra Bullock

IMDb: 7,0

ABD’li yazar Truman Capote’un hayatının bir kısmının anlatıldığı filmde, yazarın bir romanı için gerçek katillerle görüşmeye çalışmasının hikayesini izliyoruz. Gerçek hayatında da oldukça enteresan bir karakter olan Truman Capote, In Cold Blood romanına ilham olması için hüküm giymiş iki katil olan Dick Hickock ve Perry Smith ile görüşmeye başlar. Bu görüşme giderek daha yakın ve karmaşık bir hale gelecektir.

Mizah dolu bir dedektiflik öyküsü Knives Out:

Tür: Komedi, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

IMDb: 7,9

Zaten kendi içinde oldukça karmaşık dinamiklere sahip olan bir ailenin babası öldüğü zaman, olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Thrombey ailesinin babası ölümü normal bir olay olarak kabul edilecekken bir anda ortaya isimsiz bir kişi tarafından tutulan, Daniel Craig’in canlandırdığı dedektif Benoit Blanc çıkar. O andan itibaren herkesin şüpheli konumunda olduğu komik bir hikaye başlar.

Daniel Craig’e James Bond rolünü kazandıran Layer Cake:

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2004

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Daniel Craig, Sienna Miller, Michael Gambon

IMDb: 7,3

Matthew Vaughn’ın ilk kez yönetmen koltuğunda olduğu film, klasik bir hikayeye ama başarılı oyuncu performanslarına sahip. Öyle ki Daniel Craig’in bu filmdeki performansı sayesinde James Bond olduğu bile söyleniyor. Layer Cake filminde, yıllarını uyuşturucu satarak geçiren bir satıcının artık emekli olmak istediği zaman patronundan son bir görev almasının hikayesini izliyoruz. Elbette, her son görevde olduğu gibi bunda da hiçbir şey yolunda gitmeyecektir.

Daniel Craig’in sıradışı rolü ile dikkat çektiği Love Is The Devil:

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 1998

Yönetmen: John Maybury

Oyuncular: Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton

IMDb: 6,5

John Maybury’nin hem yazıp hem de yönettiği Love Is The Devil filminde, İngiliz ressam Francis Bacon'un gerçek ve gerçek olduğu kadar da dikkat çekici hayat hikayesini izliyoruz. Eşcinsel olan ressamın sevgilisi George Dyer’i Daniel Craig canlandırıyor. Her iki başrol oyuncusunun da performansıyla dikkat çektiği film, Birleşik Krallık’ta ödüllere doyamayan bir yapım olmuştur.

Kanlı Münih Olimpiyatları’nı aydınlatan Munich:

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Vizyon tarihi: 2005

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée Croze

IMDb: 7,5

Usta yönetmen Steven Spielberg imzalı Munich filmi, yönetmenin en düşük hasılat yapan filmlerinden biri olmasına rağmen En İyi Film dahil beş farklı dalda Oscar Ödülü adayı olmuştur. 1972 yılında Münih Olimpiyatları’nda İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen ve Kara Eylül olarak adlandırılan katliamın ve sonrasında gerçekleştirilen gizli operasyonun anlatıldığı filmde, oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

Vahşi Batı’da beklenmedik uzaylı işgali Cowboys & Aliens:

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Vizyon tarihi: 2011

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde

IMDb: 6,0

Uzaylıların Dünya’yı işgal etme planlarının olduğu filmlere alışkınız ama bu uzaylıların 1873 yılında Vahşi Batı’ya gelmeleri oldukça sıradışı. Daniel Craig ve usta oyuncu Harrison Ford’un başrollerinde olduğu film, kovboylar ve Amerikan yerlilerinin gerginliklerle dolu dünyasına inen bir uzay gemisini anlatıyor. Vahşi Batı’da neden ‘Biz burada yabancıları sevmeyiz.’ dediklerini bir kez daha anlıyoruz.

Yoksulluğun ortasında gangsterlerle dolu bir intikam hikayesi Road To Perdition:

Tür: Suç, Dram, Gizem

Vizyon tarihi: 2002

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Daniel Craig

IMDb: 7,7

Max Allan Collins tarafından yazılan aynı isimli grafik romandan sinemaya uyarlanan Road To Perdition, ABD’de işlerin sarpa sardığı Büyük Buhran döneminde geçiyor. Bir gangster çetesinin hikayesini izlediğimiz filmde her şey, bir çocuğun çetenin infazcısı olan babasının öldürülmesini görmesiyle başlıyor. Bu olay, çocuğu da babasının yoluna sokacak ve hayatı boyunca yok etmeye çalışacağı bir intikam duygusu ile dolacaktır.

Canlandırdığı James Bond karakteri ile sinema dünyasının unutulmazları arasına adını yazdıran oyuncu Daniel Craig’in başarılı performansıyla imza attığı en iyi filmleri listeledik. Daniel Craig’in en sevdiğiniz filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.