Disney+'tan Türkiye'deki Marvel hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Platform, yarın itibarıyla 6 Marvel dizisinin daha Türkiye kütüphanesinde olacağını duyurdu. İşte Disney+'a eklenecek Marvel dizileri...

Kısa bir süre önce Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney+, bu kez de Marvel hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Platform tarafından yapılan açıklamalarda, 6 Marvel dizisinin yarın itibarıyla platforma ekleneceği ve abonelerin bu dizilere erişebilecekleri belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında "Onları bir arada görüyorsan tehlike geçmiş demektir." ifadelerini kullanan Disney+, hangi Marvel yapımlarının platforma ekleneceğini de açıkladılar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, yarın itibarıyla Disney+'a eklenecek Marvel dizilerine bakalım.

Sizler de Disney+ dünyası ile tanışmak isterseniz; buradaki bağlantıyı kullanarak aylık 34,99, yıllık 349 TL’lik avantajlı fiyatlara ulaşabilirsiniz.

29 Haziran'da Disney+'a eklenecek Marvel dizileri

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders

The Punisher

Disney+'ın Twitter'daki Marvel paylaşımı:

İşte bu Marvel dizilerine, yarın itibarıyla Disney+ platformu üzerinden erişilebilecek. Peki Disney+'a abone olmak için ne yapmak gerek?

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